İngiltere: Bir hasta Koronavirüs'ü Çin toprakları dışında aldı

İngiltere, bir vatandaşına yeni tip Koronavirüs'ün Çin dışında bir Asya ülkesinde bulaştığını öne sürdü. İngiliz yetkililer, ülkede üçüncü kişi üzerinde yapılan testlerde sonucun pozitif çıktığı, kimliği açıklanmayan şahsın virüse Çin toprakları dışında yakalandığını duyurdu.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs salgını dünyaya yayılmayı sürdürürken İngiltere makamları, bir vatandaşının Koronavirüs'e Çin dışındaki bir Asya ülkesinde yakalandığını bildirdi.