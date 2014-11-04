İngiltere basınında Ülker yorumları: Türk lokumu sevinci

Ülker'in sahibi, Yıldız Holding'in İngiliz bisküvi devi United Biscuits'i 2 milyar sterline satın aldığı haberi, bisküvilerine düşkün olan İngiltere'de büyük ilgi uyandırdı.

Habere yer veren çok sayıda medya kuruluşundan biri olan Guardian gazetesi, bu satışın ardından Yıldız Holding'in dünyanın en büyük üçüncü bisküvi üreticisi olacağını belirtiyor. Gazete haberin başlığında, ülkenin en büyük bisküvi üreticisi United Biscuits'in çok bilinen markalarından birine atfen "Türk şirketi 2 milyar sterline Jaffa Cakes üreticisini yedi bitirdi" diyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yıldız Holding'in United Biscuits'i 2006'da 1,6 milyar sterline alan özel sermaye fonları Blackstone Group LP ve PAI Partners'a yaptığı teklifin, Amerikan şirketi Kellog's, rakip bisküvi şirketi Burton's ve Çin yatırım şirketi Hony Capital'den daha iyi olduğu belirtiliyor. Gazete, satış haberinin 4 bin 600'ü İngiltere'de toplam 7 bin 100 çalışanı bulunan şirketin işçileri arasında ihtiyatlı bir iyimserlikle karşılandığını belirtiyor.

Sendikaların beklentisi

Gazeteye göre Unite Sendikası'ndan Rhys McCarthy, satış haberinin United Biscuits hakkında bir süredir devam eden spekülasyonları sona erdirdiğini, bu anlaşmanın şirketin çalışanlarının geleceğiyle ilgili belirsizliği ortadan kaldıracağını umduklarını söyledi. McCarthy "Önümüzdeki haftalarda, United Biscuits'in pazar lideri olarak kalabilmesi için, şirketin yeni sahiplerinden işgücü ve yeni yatırımlar konusunda güvenceler isteyeceğiz. Ayrıca yönetimle olan saygıya dayalı ilişkimizin değişmeyeceği ve şirketin yeni Türk sahiplerinin United Biscuits'te bağımsız sendikaların oynadığı rolü bildikleri konusunda da güvence isteyeceğiz" dedi.

Gazete 2010'da Amerikan gıda devi Kraft'ın İngiliz çikolata üreticisi Cadbury'yi aldıktan sonra iki yıl süreyle kimsenin işten çıkarılmayacağı sözünü verdiğini ancak bir yıl sonra 200 kişinin işine son verildiğini de aktarıyor.

'Türk lokumu'

Independent Gazetesi ise haberinde satışın, 2010 yılından beri United Biscuits'i satmaya çalışan sahiplerine 'Türk lokumu gibi geldiğini' yazıyor. Haberde Kuzey Amerika, Çin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da büyük varlık gösteren Ülker'in United Biscuits (UB) markalarını bu pazarlara taşıyabileceği, kendi markalarını da UB'nin yerleşik pazarlarına getirebileceği belirtiliyor.

Daily Telegraph, United Biscuits'in 2013'te 1,1 milyar sterlin (yaklaşık 1.6 milyar dolar) ciro açıklamasına rağmen son yıllarda büyümekte zorlandığını, kârının yüzde 3,4 düştüğünü aktarıyor.

Times'ın haberinde ise United Biscuits'in en yakın rakibinden iki kat daha büyük olduğu, İngiltere'de en çok satan beş markadan dördünü ürettiğini belirtiliyor.

Haberde Belçika markası Godiva'yı satın aldıktan sonra 'kaderini değiştiren' Yıldız Holding'in United Biscuits'in yönetiminde değişiklik planlamadığı kaydediliyor.