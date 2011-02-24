İngiltere basını: En çarpıcı tahliye girişimini Türkiye yaptı

T24

Türk vatandaşlarının Libya'dan tahliyesinin ilk görüntüleri



İngiltere topa tutuyor

Bakan Çağlayan: 7 bin Türk vatandaşı tahliye edildi

Uçak Antalya Havalimanı'na indi

''Samsun" gemisi cumartesi sabahı Trablus'ta

Türk işçinin cenazesi Türkiye'ye getirilmeye çalışılıyor

Times bugünkü sayısında İngiliz hükümetinin vatandaşlarının Libya'dan tahliyesinde "fiyasko" yaşandığını belirterek, şimdiye kadar ülkelerin yaptığı tahliyelere ilişkin bir haritaya yer verdi.3 bin Türk vatandaşının iki feribotla Bingazi kentinden Marmaris'e taşındığını aktaran gazete ayrıca, 250 Türk vatandaşının da Libya'nın Tobruk kentinden alınarak, Mısır'ın İskenderiye kentine götürüldüğünü, buradan da Türkiye'ye döndüğünü kaydetti.Haberde, "Türkiye, iki feribotla 3 bin vatandaşını götürerek, en çarpıcı tahliyeyi yaptı" denildi ve bu feribotlara en az iki İngiliz vatandaşının da bulunduğunun öğrenildiği belirtildi.Times manşetinde ise "Merhamet uçuşları fiyaskosu" diyerek, 170 İngiliz vatandaşının çöldeki petrol kamplarında mahsur kaldığını ve silahlı çetelerce tehdit edildiklerini belirtip yardım çağrısı yaptıklarını aktardı. Times "Çölde savunmasız" başlıklı başyazısında da, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'in, Libya'daki İngiliz vatandaşlarının tahliyesi ihtiyacı karşısında çok yavaş hareket ettiğini belirtti.Daily Telegraph gazetesi ise, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Körfez ülkelerine yaptığı geziyi kesip, İngiltere'de bazı hükümet yetkilileriyle temasa geçtiğini, İngiliz vatandaşlarının kurtarılmalarının hızlandırılmasını istediğini bildirdi. Gazete ayrıca, Dışişleri Bakanı William Hague'in de bu çerçevede ABD ziyaretini iptal ettiğini kaydetti.Daily Telegraph, "hükümeti eleştiren çevrelerin, bugüne dek Libya'dan bir tek İngiliz vatandaşının dahi tahliye edilmediğini, ancak Türkiye ile Fransa ve Portekiz'in yanı sıra başka bazı AB ülkelerinin binlerce vatandaşını tahliye ettiklerini vurguladıklarına" dikkati çekti.Guardian gazetesi de, İngiliz hükümetine tahliyeler konusunda yöneltilen eleştirilere sayfalarında yer verdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün Libya'ya tahliyeler için charter uçakları göndereceğini açıklamasından kısa bir süre sonra, gönderilecek ilk charter uçağının "teknik arıza" nedeniyle Libya'ya gitmesi gecikmişti. İngiltere ilk tahliyesini dün akşam saatlerinde gerçekleştirebildi.Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 7 bin Türkün Libya'dan çeşitli yollarla Türkiye'ye getirildiğini söyledi.Bakan Çağlayan, yaptığı açıklamada, Libya'da bulunan bir kısım Türkün kara yoluyla Libya'nın komşu ülkelerine ulaştırıldığını belirterek, 6 bin kişi alabilecek bir deniz filosunun da oluşturulduğunu söyledi. Bingazi'de kalan Türklerin sayısının 890 olduğunu ifade eden Çağlayan, 606 yabancı uyruklu firma çalışanı da dahil kentte bin 496 kişinin bulunduğunu kaydetti.İskenderun gemisinin saat 12.00 itibariyle Bingazi'de olacağını anlatan Çağlayan, saat 12.00'dan sonra Bingazi'deki tüm vatandaşların ve yabancı uyruklu firma çalışanlarının alınıp Türkiye'ye getirileceğini söyledi. Çağlayan, gelişen olağanüstü olaylardan dolayı Libya'daki müteahhitlerin ve çalışanların sadece bir mola verdiğini ifade ederek, olayların yatışmasıyla birlikte bu ülkedeki kişilerin tekrar işlerinin başına döneceklerini bildirdi.Çağlayan, Libya'ya yönelik ihracat rakamları konusunda da bilgi verirken, bu ülkeye 2010 yılının 1 Şubat-22 Şubat tarihleri arasında 108 milyon dolar ihracat yapıldığını, bu yıl aynı dönemde ise 126 milyon dolar ihracat yapıldığını kaydetti. Mevcut gelişmelerin Libya'ya yönelik ihracat artışını negatif yönde etkileyebileceğini belirten Çağlayan, ihracat rakamlarında geçici bir azalma olabileceğini söyledi.Çağlayan, olayların yaşandığı Mısır'a yapılan ihracatın da geçen yıl 1 Şubat-22 Şubat tarihleri arasında 342 milyon dolar, bu yıl aynı dönemde ise 261 milyon dolar olduğunu kaydetti.Geçen yıl 1 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında Tunus'a 103 milyon dolarlık, bu yıl aynı tarihlerde ise 62 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Çağlayan, Tunus'a 1 Şubat-22 Şubat tarihlerinde geçen yıl 36 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatın bu yılın aynı döneminde 33 milyon dolara gerilediğini ifade etti.Trablus Havaalanı'ndan kalkan bir uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Libya'da faaliyette bulunan Rönesans inşaat şirketi çalışanlarını taşıyan uçak, saat 12.20'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.Şirket yetkilileri, uçağın gece beklendiğini ancak Trablus Havaalanı'ndaki kargaşa nedeniyle geciktiğini belirterek, uçakta 176 yolcu bulunduğunu bildirdiler.Bir uçağın daha Antalya'ya geleceğini kaydeden yetkililer, yolcuların, kumanya dağıtıldıktan sonra otobüslerle yaşadıkları kentlere gönderileceklerini, ihtiyaç halinde otellerden de yer ayrıldığını söylediler.Libya'daki Türklerin tahliyesine katılmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan ''Samsun'' gemisinin, cumartesi günü sabah saatlerinde Trablus'a ulaşması bekleniyor.Deniz Cruise & Ferry Lines şirketine ait olan Kaptan Atilla Günsur yönetimindeki ''Samsun'' adlı gemi, Akdeniz'de Girit adası açıklarında Trablus Limanı'na ulaşmak üzere seyrediyor.Gemide, Türk Kızılayının hazırladığı 1000 kişilik gıda ve sağlık yardım malzemesinin yanı sıra 39 personel, İstanbul Deniz Şube Müdürlüğünde görevli 5 polis, 4 yolcu, Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden 1 doktor, 1 hemşire ve 2 teknisyen ile Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri bulunuyor.Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Libya'daki olaylarda, Trablus yakınlarındaki şantiyede silahla vurularak öldürülen Trabzonlu işçi Yunus Emre Çelik'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.Kızılcık, yaptığı açıklamada, Çelik'in cenazesinin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı nezdinde çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.Cenazenin nakli konusunda henüz netleşen bir durum olmadığını ifade eden Kızılcık, konunun bugün netleşmesinin beklendiğini kaydetti.Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, sürekli olarak Yunus Emre Çelik'in yakınlarını arayarak gelişmeler hakkında kendilerine bilgi verdikleri öğrenildi.