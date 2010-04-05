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Ekonomi

İngiltere Başbakanı'ndan ilginç benzetme

İngilete Başbakanı Gordon Brown ülkenin ekonomik durumuna dair ilginç bir benzetme yaptı.

05 Nisan 2010 03:00

T24- İngiltere Başbakanı Gordon Brown, ülkenin ekonomik durumunu, sakatlanarak birkaç hafta sahalardan uzak kalacak Manchester United'lı futbolcu Wayne Rooney'in durumuna benzetti.


İngiltere'de genel seçim yaklaşırken ülkedeki siyasi parti liderlerinin basın-yayın kuruluşlarına verdiği demeçler artıyor. İşçi Partisi lideri ve Başbakan Gordon Brown, Başbakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bir demecinde, ''ekonominin tam olarak formuna kavuşmadığını, Rooney gibi küçük bir sakatlığı bulunduğunu'' söyledi.


Harcamalarda kısıtlamaya gidilmemesiyle ilgili görüşlerini dile getirirken bu benzetmeyi yapan Brown, şöyle konuştu:


''Şöyle anlatayım; Wayne Rooney'nin ayağından ufak bir sakatlık geçirdiğini biliyorum ve herkesin Rooney'nin Dünya Kupası'na hazır olmasını umduğunu da biliyorum. Ama sakatlıktan sonra, iyileşmeye ve tekrar formda olmaya ihtiyacınız var, ancak böyle Dünya Kupası'na katılabilirsiniz.


Dolayısıyla, ekonomide tam olarak formumuza kavuşmuş değiliz, desteği sürdürmeye ihtiyacımız var. Eğer desteği erkenden çekerseniz, daha fazla zarar verme riski doğurursunuz.''


İktidardaki İşçi Partisi'nin sigorta priminde ve vergilerde artış yapacağı planı geçen hafta tartışmalara neden olmuştu. Ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti, vergilerin yarı yarıya indirileceği vaadinde bulunmuş ve seçilmeleri durumunda, İşçi Partisi'nin 2011 yılıyla birlikte sigorta priminde yapmayı planladığı artışı azalatacaklarını söylemişti.


Ülkede iş dünyasının önde gelen liderlerinin bu konudaki desteğini de alan Muhafazakârlar'ın, seçimle ilgili yapılan kimi kamuoyu yoklamalarında büyük farkla, kimilerinde ise az farkla İşçi Partisi'nin önünde olduğu ortaya çıkıyor.


Bu arada, Muhafazakâr Parti'nin, İşçi Partisi'nin sigorta primlerindeki artış planlarının iş kayıplarına neden olacağı iddialarıyla ilgili bugün Maliye Bakanı Alistair Darling'den bir açıklama geldi. Darling bunun doğru olmadığını, ekonominin gelişmesiyle 2011 yılına kadar yeni iş fırsatlarının doğacağını ifade etti.


İngiliz basın-yayın kuruluşları, kesin tarihi hâlâ açıklanmayan genel seçimin gününün bu hafta açıklanmasının beklendiğini ve büyük olasılıkla bu tarihin 6 Mayıs 2010 olarak duyurulacağını bildiriyor.

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