İngiltere Başbakanı Türkiye'ye geliyor

T24 - Kanada'nın başkenti Toronto'da düzenlenen G-20 zirvesinde bulunan Başbakan Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron ile ilk kez bir araya gelirken, Cameron'ı Türkiye'ye davet etti. Bu davete olumlu yanıt veren Cameron'ın Temmuz ayı sonlarında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.



Başbakan Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüştü.



Metro Convention Center'de gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, terörle mücadele, Ortadoğu ve Afganistan gibi konuların ele alındığı öğrenildi.



Görüşmede, Erdoğan, Cameron'u Türkiye'ye davet etti. Bu davete olumlu yanıt veren Cameron'ın Temmuz ayı sonlarında Türkiye'ye gelecek.



Başbakan Erdoğan'ın bugün (27 Hazirn 2010) Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile bir araya gelmesi bekleniyor.





