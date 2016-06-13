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Dünya

İngiltere Başbakanı: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme şansı yok

"Bunun tersini savunacak tek bir uzman bile bulamazsınız, çünkü bu gerçekleşmeyecek"

13 Haziran 2016 13:49

İngiltere Başbakanı David Cameron, bir İngiliz kanalındaki röportajında Türkiye'nin daha 10 yıllarca AB'ye üye olma şansının bulunmadığını söyledi.

İngiltere'de AB'den ayrılmak için yapılacak referanduma 15 gün kala Türkiye'nin AB'ye üye olma durumu ana tartışma başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. 

Reuters'ın haberine göre, İngiltere Başbakanı David Cameron bir televizyon röportajında "Türkiye'nin AB'ye daha 10 yıllarca üye olma şansı yok. Bunun tersini savunacak tek bir uzman bile bulamazsınız, çünkü bu gerçekleşmeyecek" dedi.

 

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