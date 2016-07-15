İngiltere Başbakanı Theresa May kabinesini açıkladı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Theresa May, yeni kabineyi oluşturdu. Kabinede yer alan isimler, Başbakanlıktan yapılan açıklamayla duyuruldu.
Kabinede yapılan revizyonla, özellikle dışişleri ve maliye bakanlıklarına getirilen isimler dikkati çekerken, ayrıca ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış müzakerelerinin sorumluluğunu üstlenecek, "Brexit" bakanlığı ile "Brexit" süreciyle bağlantılı çalışmalarda bulunacak Uluslararası Ticaret Bakanlığı kuruldu.
Yeni İngiliz kabinesinde yer alan Muhafazakar Partili isimler ve görevleri şöyle:
Başbakan: Theresa May
Maliye Bakanı: Philip Hammond
Dışişleri Bakanı: Boris Johnson
İçişleri Bakanı: Amber Rudd
Savunma Bakanı: Michael Fallon
Uluslararası Ticaret Bakanı: Liam Fox
Avrupa Birliğinden Ayrılma Bakanı: David Davis
Adalet Bakanı: Liz Truss
Sağlık Bakanı: Jeremy Hunt
Eğitim, Kadın ve Eşitlikler Bakanı: Justine Greening
Ulaştırma Bakanı: Chris Grayling
Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanı: Andrea Leadsom
Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı: Sajid Javid
Uluslararası Kalkınma Bakanı: Priti Patel
Kültür, Medya ve Spor Bakanı: Karen Bradley
Çalışma ve Emeklilik Bakanı: Damian Green
İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı: Greg Clark
İskoçya Bakanı: David Mundell
Kuzey İrlanda Bakanı: James Brokenshire
Galler Bakanı: Alun Cairns
Avam Kamarası Lideri: David Lidington
Lordlar Kamarası Lideri: Barones Natalie Evans
Parti içerisinde liderliğin kararları doğrultusunda hareket edilmesini kontrol eden "Chief Whip": Gavin Williamson
Kabinedeki en çarpıcı değişiklik, ülke siyasetinin renkli isimlerinden Boris Johnson'ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi oldu. Johnson, daha önceki yurtdışı gezilerinde sergilediği beklenmedik davranışları ve açıklamaları ile dünya liderleri hakkında yaptığı yorumlarla birçok kişinin tepkisini çekerken, Birleşik Krallık'taki AB referandumu sürecinde yürüttüğü ve başını çektiği Brexit kampanyasındaki açıklamalarıyla eleştirilmişti.