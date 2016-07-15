İngiltere Başbakanı Theresa May kabinesini açıkladı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Theresa May, yeni kabineyi oluşturdu. Kabinede yer alan isimler, Başbakanlıktan yapılan açıklamayla duyuruldu.

Kabinede yapılan revizyonla, özellikle dışişleri ve maliye bakanlıklarına getirilen isimler dikkati çekerken, ayrıca ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış müzakerelerinin sorumluluğunu üstlenecek, "Brexit" bakanlığı ile "Brexit" süreciyle bağlantılı çalışmalarda bulunacak Uluslararası Ticaret Bakanlığı kuruldu.

Yeni İngiliz kabinesinde yer alan Muhafazakar Partili isimler ve görevleri şöyle:

Başbakan: Theresa May

Maliye Bakanı: Philip Hammond

Dışişleri Bakanı: Boris Johnson

İçişleri Bakanı: Amber Rudd

Savunma Bakanı: Michael Fallon

Uluslararası Ticaret Bakanı: Liam Fox

Avrupa Birliğinden Ayrılma Bakanı: David Davis

Adalet Bakanı: Liz Truss

Sağlık Bakanı: Jeremy Hunt

Eğitim, Kadın ve Eşitlikler Bakanı: Justine Greening

Ulaştırma Bakanı: Chris Grayling

Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanı: Andrea Leadsom

Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı: Sajid Javid

Uluslararası Kalkınma Bakanı: Priti Patel

Kültür, Medya ve Spor Bakanı: Karen Bradley

Çalışma ve Emeklilik Bakanı: Damian Green

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı: Greg Clark

İskoçya Bakanı: David Mundell

Kuzey İrlanda Bakanı: James Brokenshire

Galler Bakanı: Alun Cairns

Avam Kamarası Lideri: David Lidington

Lordlar Kamarası Lideri: Barones Natalie Evans

Parti içerisinde liderliğin kararları doğrultusunda hareket edilmesini kontrol eden "Chief Whip": Gavin Williamson

Kabinedeki en çarpıcı değişiklik, ülke siyasetinin renkli isimlerinden Boris Johnson'ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi oldu. Johnson, daha önceki yurtdışı gezilerinde sergilediği beklenmedik davranışları ve açıklamaları ile dünya liderleri hakkında yaptığı yorumlarla birçok kişinin tepkisini çekerken, Birleşik Krallık'taki AB referandumu sürecinde yürüttüğü ve başını çektiği Brexit kampanyasındaki açıklamalarıyla eleştirilmişti.