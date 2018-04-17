İngiltere Başbakanı: Suriye saldırısı ulusal çıkarımız içindi

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ve Fransa ile Suriye’ye karşı gerçekleştirilen saldırının ülkesinin "ulusal çıkarına" olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda düzenlenen oturumda, Suriye'nin kimyasal silah hedeflerine yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili İngiliz milletvekillerini bilgilendirdi.

May, burada yaptığı konuşmada, Suriye'nin Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı "korkunç" ifadesiyle nitelendirerek, "Tüm emareler bunun bir kimyasal silah saldırısı olduğu yönünde" dedi.

Saldırının boyutuna dikkat çekerek, kapasitelerinin yetersizliği sebebiyle böylesine bir saldırının muhalif gruplar ya da IŞİD tarafından düzenlenemeyeceğini iddia eden İngiliz Başbakan, "Bu saldırıyı başka hiçbir grup gerçekleştiremezdi" diyerek saldırının sorumlusunun Suriye hükümeti olduğunu savundu.

"Bu saldırının gerçeklerini gizlemek üzere geniş bir girişimde bulunulduğunu" öne süren May, Rusya'nın bu konuda rejime destek sağladığını iddia etti.

“Sınırlı, hedefe yönelik ve etkili bir saldırı”

May, ülkesinin ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyona ilişkin, şu görüşlere yer verdi:

"Harekete geçtik çünkü bunu yapmak ulusal çıkarımıza. Suriye'de kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek ve bu silahların kullanılmaması gerektiği konusunda küresel fikir birliğini savunmak bizim ulusal çıkarımıza. İster Suriye'de, ister İngiltere sokaklarında ya da başka yerlerde olsun, kimyasal silah kullanımının normalleştirilmesine izin veremeyiz. Bunu Başkan Trump istedi diye yapmadık. Bunu yaptık çünkü yapılması gereken doğru şey olduğuna inandık. Ve yalnız da değiliz. Aldığımız karara yönelik geniş tabanlı uluslararası destek verildi."

“Dünya liderleri destekliyor”

İngiltere Başbakanı May, gelişmelerle ilgili olarak hafta sonunda Almanya, İtalya, Kanada, Avustralya ve diğer birçok dünya lideriyle telefonda görüştüğünü anımsatarak, "Hepsi İngiltere, Fransa ve Amerika'nın aldığı eylem kararına ilişkin desteklerini dile getirdi" ifadesini kullandı.

Ülkesindeki muhalefet partileri ile bazı kesimlerin, parlamentoya danışılmadan harekete geçilmesi konusunda kendisi eleştirmesine de değinen May, "Bu (askeri operasyon), iç savaşa müdahale etme ya da rejim değişikliğiyle ilgili değil. Bu, (Suriye'nin) kimyasal silah kapasitesini azaltan ve kullanımlarını engelleyen, sınırlı, hedefe yönelik ve etkili bir saldırıdır" iddiasında bulundu.