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BBC Türkçe

İngiltere Başbakanı May'den Rusya'ya seçimlere müdahale ve siber casusluk suçlaması

Başbakan Theresa May, Rusya'ya karşı bugüne kadarki en sert suçlamasını yaptı. May, Moskova yönetiminin sanal korsanlık faaliyetleriyle "özgür toplumların altını oymak" istediğini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya'ya karşı bugüne kadarki en sert suçlamasını yaptı. May, Moskova yönetimini, ülkesinde seçimlere müdahale etmekle ve siber casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı.

Londra'da iş dünyasının katıldığı bir akşam yemeğinde konuşan May, Rusya'da Vladimir Putin yönetiminin "özgür toplumların altını oymaya" çalıştığını söyledi.

İngiltere'de hafta sonunda bazı yayın organlarında çıkan haberlerde, ABD'de başkanlık seçimleri kampanyasında faal olarak çalışan ve Rusya'dan açılan Twitter hesaplarının İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili referandum öncesinde ayrılıklı ve ırkçı mesajlar yaydığı öne sürülmüştü.

Theresa May ise Rus yönetiminin "Batı'da uyumsuzluk tohumları atmak için yalan haberler ürettiğini" söyledi.

May, İngiltere'nin Rusya ile "sürekli bir çatışma" içinde olmak istemediğini ancak çıkarlarını da koruyacağını belirtti.

ABD'de Rusya'nın geçen yılki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde açılan soruşturmalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya'nın müdahale etmediği yönünde Putin'in yaptığı değerlendirmeleri ikna edici bulduğunu söylüyor.

ABD istihbarat örgütlerinin Ocak 2017'de hazırladıkları raporda, Rus hükümetinin en üst düzeyde seçim sonuçlarını ve seçmen kararını etkilemek için doğrudan müdahale ettiği belirtilmişti.

Bu müdahale için kullanılan taktikler eyalet seçim sistemlerinin hack'lenmesi, parti komiteleri ve siyasi stratejistlerinin bilgisayarlarına girilerek, buralardan bilgi sızdırılması ve sosyal medya ile web siteleri üzerinden Demokrat Parti adayı Hillary Clinton hakkında olumsuz, Trump hakkında olumlu haberlerin yayılması olarak sıralanıyor.

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