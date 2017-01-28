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BBC Türkçe

İngiltere Başbakanı May Türkiye'de

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere Türkiye'ye gitti. Ziyaretin ana gündemi ticaret ve güvenlik olacak.

28 Ocak 2017 15:42

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gitti.

May'in uçağı TSİ 11.05'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan olarak Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

Ziyaretin ana gündeminin ticaret ve güvenlik olması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) ardından Türkiye ile imzalaması beklenen yeni ticaret anlaşması, masadaki konulardan biri olacak.

May'in sözcüsü Türkiye ile İngiltere arasında yeni bir stratejik güvenlik anlaşmasının da görüşüleceğini belirtti.

Kıbrıs'ın da liderler arasında konuşulacak konulardan biri olması bekleniyor.

İngiliz Guardian gazetesi ise May'in ziyaretinde insan hakları konusunu gündeme getirmesinin beklenmediğini yazdı.

"Türkiye'de binlerce gazeteci ve siyasetçi tutuklu" ifadesini kullanan Guardian, May'in sözcüsünün "Darbe girişimi ardından Türkiye'nin demokratik kurumlarına güçlü desteğimizi dile getirdik" sözlerine yer verdi.

May, dün yaptığı Washington ziyareti ile ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen ilk yabancı lider olmuştu.

İngiltere'nin 2 yıl sürmesi beklenen Brexit süresini Mart ayı sonunda resmi olarak başlatması bekleniyor.

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