İngiltere Başbakanı Johnson: Üçüncü dalgaya karşı dikkatli olmalıyız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının Avrupa'da görülen üçüncü dalganın etkilerinin İngiltere'ye de varabileceği konusunda uyararak, "Üçüncü dalgaya karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle İngiltere'de geçtiğimiz yıl 23 Mart tarihinde ilk olarak uygulanan ulusal kısıtlamaların birinci yılında ulusun cesaretini, disiplinini ve sabrını tebrik ettiğini belirtti. Johnson, 21. yüzyılın salgın hastalığı ile savaşmak için uygulanan kısıtlamaların İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) koruduğunu ve hayat kurtardığına dikkat çekerek, "Bunu hep birlikte başardık" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs'ten ölenler için anıt dikilecek

Johnson, halkın Covid-19 ile mücadelede "karanlıkta savaştığını" fakat "bilimin ışık tuttuğunu" kaydetti. Salgının başından bu yana çok fazla can kaybı yaşandığını belirten Başbakan Johnson, hayatını kaybedenleri anmak için doğru zamanda, uygun ve kalıcı bir anıt dikileceğini de sözlerine ekledi.

Johnson, üçüncü Covid-19 dalgasına karşı uyardı

Başbakan Johnson, Avrupa'da Covid-19'un üçüncü dalga etkilerinin görülmeye başladığını belirterek, bu durumla başa çıkılmak için adımlar atıldığını ifade etti. Üçüncü dalganın potansiyeline karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Johnson, "İngiltere'de sınırlarımızda halihazırda çok sert tedbirler aldık. Üçüncü dalganın aşılama çalışmalarını yok etmesini önlemek için sınırda testler, para cezaları ve otel karantinaları gibi sert önlemlerimiz var" dedi.

Aynı zamanda Johnson, "hedeflere ulaşılacağını" ve kısıtlamaların "geri dönülemez bir şekilde hafifletileceğini" de sözlerine ekledi.