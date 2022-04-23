İngiltere Başbakanı Johnson, Hindistan gezisinde Rus helikopterine binmeyi reddetti

Birleşik Krallık (BK) Başbakanı Boris Johnson'ın Hindistan ziyaretinde gecekondular gizlenirken, BK Başbakanı'nın bineceği Rus yapımı helikopterin ABD yapımı bir helikopterle değiştirildiği ortaya çıktı.

Johnson, perşembe günü Gucarat eyaletinin başkenti Gandhinagar kentinde yer alan, iş ve tarım makinesi üretimi yapan ünlü BK firması JCB'nin fabrikasını ziyaret etti.

Hindistan'ın önde gelen gazetelerinden Times of India'nın haberine göre Johnson'ın ziyaretinden üç gün önce BK'den kente gelen bir irtibat ekibi, BK Başbakanı'nın bineceği Rus yapımı Mi-19 helikopterinin, ABD yapını Chinook helikopteriyle değiştirilmesini talep etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin iktidardaki sağcı Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) kontrolündeki eyalette yetkililer, bunun üzerine Çandigarh şehrinde yer alan Hindistan Hava Kuvvetleri üssünden talep edilen helikopteri getirtti.

Johnson ve Modi görüşmesinde yer alan ve kimliği paylaşılmayan protokol yetkililerinin açıklamalarına dayandırılan haberde, helikopterin Johnson ülkeye gelmeden bir gün önce çarşamba günü Gandhinagar'a getirtildiği belirtildi.

Gecekonduların üzeri kapatıldı

BK'nin prestijli gazetelerinden Guardian, Johnson hükümetinin helikopter değişikliğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadığını aktardı.

Öte yandan Johnson'ın ziyaretinde bir başka ilginç olay daha yaşandı.

BK Başbakanı'nın Gucarat'ta geçiş yapacağı Ahmedabad ve Sabarmati şehirleri arasındaki anayolun yan tarafındaki gecekonduların yer aldığı bölgeler beyaz örtülerle kapatıldı.