İngiltere Başbakanı Johnson, bir milletvekilinin parlamentoda porno izlediği iddiasıyla ilgili konuştu: Kabul edilemez

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda porno izleyen bir milletvekili olduğu iddiasıyla ilgili olarak, "İşyerinde porno izlemek tüm meslekler için kabul edilemez bir durum" dedi.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den bir milletvekilinin, Avam Kamarası'nda bir kadın milletvekilinin yanında otururken, cep telefonundan porno izlediği iddia edildi. İktidar partisi iddiayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay Salı günü Muhafazakar Parti milletvekillerinin bir toplantısında, bir bakan yardımcısı tarafından gündeme getirildi. Bir başka milletvekili de bakan yardımcısının anlattıklarını destekledi.

Sun ve Daily Mirror gazeteleri, Muhafazakar Parti'nin kadın milletvekillerinin toplantıda cinsiyetçilik ve taciz iddialarını dile getirdiğini yazdı.