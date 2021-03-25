İngiltere Başbakanı Johnson: Aşı pasaportu, herkes aşılandıktan sonra mümkün olabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Nüfusun tamamı aşılansa ancak kapsamlı bir aşı pasaportu programı uygulanabilir" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında aşılama ve seyahat süreciyle ilgili tartışmalar dünya genelinde sürerken, İngiltere’den "aşı pasaportu" uygulamasına yönelik açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Covid-19 aşı pasaportu uygulamasının tüm yetişkinler aşılandıktan sonra mümkün olabileceğini söyledi.

Aşı pasaportu fikrinin önümüzdeki nisan ayında gözden geçirileceğini belirten Johnson, bu konuda henüz bir karar alınmadığını ifade etti. Johnson, aşı pasaportu uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, "karmaşıklıklar ve ele alınması gereken etik sorunlar" olduğunu söyledi. Tıbbi nedenlerle aşı olamayan kişilere dikkat çeken Johnson, hamile kadınların şu anda aşı olamadığını da sözlerine ekledi. Johnson, bu karar verilirken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Nüfusun tamamı aşılansa bile ancak kapsamlı bir aşı pasaportu programı uygulanabilir" dedi.

Johnson daha önce, Covid-19 nedeniyle durdurulan uluslararası seyahatlerin sağlanabilmesi ve ülke genelinde sosyal etkinlik alanlarına erişim için aşı pasaportu uygulanması fikrinin değerlendirileceğini duyurmuştu.