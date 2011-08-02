İngiltere Başbakan'ı Cameron'u garson fena tersledi

T24 - İngiltere Başbakanı David Cameron geçtiğimiz günlerde yaptığı hastane ziyaretinde bir doktor tarafından azarlanmıştı. Başbakan şimdi de bir garson tarafından fırçalandı.







Tatil için İtalya’nın Siena kenti yakınlarındaki Montevarchi’ye giden Cameron ve eşi Samantha’yı kahve içmek için oturdukları kafede kimse tanımadı. Kot pantolon ve tişörtüylü herhangi bir İngiliz turist gibi görünen Cameron, Francesca isimli garsona iki kahve siparişi vermek isteyince ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.

Bahşiş bırakmadı

27 yaşındaki Francesca İngiltere Başbakanı’na, çok meşgul olduğunu, kahvesini kendisi alması gerektiğini söyledi. Aldığı cevap üzere eşi Samanta’ya ve kendisine, kahve servisini Başbakan yaptı. David Cameron’ın masadan kalkarken bahşiş bırakmaması dikkati çekti.