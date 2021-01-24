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Koronavirüs

İngiltere Baş Tıp Sorumlusu: Koronavirüs aşısı olanlar hâlâ virüsü bulaştırabiliyor; önlemler devam etmeli

24 Ocak 2021 10:54

İngiltere'nin Baş Tıp Sorumlusu Profesör Jonathan Van-Tam, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı olan insanların yine de virüsü bulaştırabileceği uyarısında bulundu. Van-Tam, insanlar aşı olsa da kısıtlamaların sürmesi gerektiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'nin Baş Tıp Sorumlusu Profesör Jonathan Van-Tam, aşı olan insanların bağışıklık kazandıkları gerekçesiyle Koronavirüs önlemlerini geride bırakmaması gerektiğini söyledi. Van-Tam, aşı olanlar kendileri korunsalar da virüsü hâlâ başkalarına bulaştırdığını belirtti.

Britanya genelinde Koronavirüs aşısı olanların sayısı 5.8 milyona ulaştı. 

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