İngiltere Baş Tıp Sorumlusu: Koronavirüs aşısı olanlar hâlâ virüsü bulaştırabiliyor; önlemler devam etmeli

İngiltere'nin Baş Tıp Sorumlusu Profesör Jonathan Van-Tam, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı olan insanların yine de virüsü bulaştırabileceği uyarısında bulundu. Van-Tam, insanlar aşı olsa da kısıtlamaların sürmesi gerektiğini söyledi.
The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'nin Baş Tıp Sorumlusu Profesör Jonathan Van-Tam, aşı olan insanların bağışıklık kazandıkları gerekçesiyle Koronavirüs önlemlerini geride bırakmaması gerektiğini söyledi. Van-Tam, aşı olanlar kendileri korunsalar da virüsü hâlâ başkalarına bulaştırdığını belirtti.
Britanya genelinde Koronavirüs aşısı olanların sayısı 5.8 milyona ulaştı.