İngiltere: B planımız yok

Aralık ayındaki Kopenhag iklim zirvesi öncesinde 17 ülkenin temsilcileri bugün (19 Ekim 2009) İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geliyor.



BBC'nin haberine göre İngiltere Başbakanı Gordon Brown, burada yapacağı konuşmada, yeni bir küresel anlaşmaya varılamadığı takdirde İngiltere'yi yıkıcı sıcak hava dalgaları, seller ve kuraklığın beklediği uyarısında bulunacak.



Brown, liderler Kopenhag'da Kyoto'nun yerini alacak yeni bir protokol üzerinde uzlaşamazsa, B planlarının olmadığını söyleyecek.



Uzlaşmazlık sürüyor



Zirveye 50 gün kala, sera etkisine yol açan gaz salımlarının ne kadar azaltılacağı konusundaki çıkmazın aşılıp aşılmayacağı kaygı yaratmaya devam ediyor.



BBC siyaset editörü James Landale, her şeyin planlandığı gibi gelişmediği yorumunu yaptı.



Zirveye şahsen katılma sözü veren Gordon Brown, görüş ayrılıklarının giderilmesi için dünya liderlerine çağrısını yineleyecek.



Başbakan 2080 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun dörtte biri kadar ekstra 1 milyar sekiz milyon insanın temiz su sıkıntısı içinde olacağını anlatacak.



Brown aynı zamanda 2003 yılında, 35 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sıcak hava dalgasını da hatırlatacak ve bunun İngiltere'de önümüzdeki bir kaç on yıl içinde rutin haline gelebileceğine dikkat çekecek.



Gordon Brown ayrıca bir anlaşmaya varılmamasının, iklime dayalı göçü de körükleyeceğini ifade edecek.