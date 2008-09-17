İngiltere aşırı alkol tüketimiyle mücadele ediyor

Her akşam 'bir tek atanlar' alkolik sayılıyor

Alkol kötü anıları hafızadan siliyor

Sınırların iki katı olan, kadınlar için haftada 35 bardak ve erkekler için haftada 50 bardak alkollü içki tüketenlerin temel alındığı araştırmada, fazla alkol tüketiminin stres ve sıkıntı atmaktan yeni ilişki kurmayı amaçlamaya dek birçok sebebi olduğu görüldü.Uzmanlar, alkol bağımlılarına yardım etmede alışkanlıkların nedenini anlamanın "çok yararlı" olduğunu belirttiler.İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın araştırmasına göre oluşan 9 alkol tüketicisi tipi; depresyon sebebiyle içen, stres atmak için içen, ilişki kurmak amacıyla içen, uyum sağlamak için içen, cemiyet üyesi olduğu için içen, sıkıldığı için içen, maçoluktan içen, haz aldığı için içen ve alkol bağımlılığından dolayı içen şeklinde sıralandı.Araştırma sırasında, örnek olarak stres atmak amacıyla içenlerin mesleki baskılarından dolayı rahatlamak için alkol kullandıklarını gören araştırmacılar, ilişki kurmak amacıyla içenlerin de toplumda kötü sosyal ilişkileri bulunan ve bu nedenle içkiyi abartan insanlar olduğunu tespit etti.Araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve çok alkol tüketenleri bu alışkanlıklarından kurtarmak üzere harekete geçen İngiltere Sağlık Bakanlığı, bu amaçla ülkenin kuzeybatısında bir pilot bölge oluşturdu.Kampanyalarında bu dokuz kategoriye uygun düşen 35 yaş üstü yetişkinlere odaklanan yetkililer, bu amaçla 900 bin haneye, alkol tüketimiyle kanser ve karaciğer rahatsızlıkları arasındaki bağlantıya dikkati çeken broşürler gönderecek.İngiliz makamları, bu kampanyayla bölgede her yıl 4 bin kişiyi aşırı alkol tüketiminden kurtarmayı hedefliyor.