Birleşik Krallık’ta 2002-2005 yılları arasında Tony Blair hükümetinde AB Bakanlığı görevini yürüten eski İşçi Partisi milletvekili Denis MacShane, İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) Türkiye’yi olumsuz etkileyeceği görüşünde olduğunu aktardı. MacShane, "İngiltere, AB’den çıkarsa Türkiye kulüpteki en büyük dostunu kaybeder" dedi.

MacShane önceki akşam İstanbul’da yapılan Global İlişkiler Forumu öncesi açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberine göre MacShane, Brexit’in sonuçlarının Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğini söyledi. İngiltere'nin Avrupa Birliği’yle Türkiye’yle aynı ilişkide olacağını belirten MacShane, "Sınırlı bir ekonomik erişim olacak ama siyasi hiçbir etkisi olmayacak. Bu da iki büyük ülke İngiltere ve Türkiye arasında bir paradoks olacak. İkisinin de gururlu bir imparatorluk geçmişi varken Avrupa’dan kopmuş olacak. Bu nedenle Brexit’in jeopolitik ve ekonomik etkilerini azımsamamak lazım” diye konuştu.

Ankara'nın AB'deki en büyük dostu

MacShane, bu durumun Türkiye'yi neden etkilediği sorusunu ise söyle yanıtlıyor:

“Türkiye’nin Avrupa’yla siyasi pek çok zorluğu olsa da sağlıklı bir ekonomik ilişkisi var. Anti Avrupacıların en büyük taleplerinden biri İngiltere’ye göçmenlerin gelmesini durdurmak. Geçen yılki referandum kampanyaları boyunca tüm evlerin kapılarına ‘Avrupa’da kalırsak yarın 75 milyon Türk İngiltere’ye gelecek’ yazılı broşürler bırakıldı. Türkler bununla ilgili endişelenmeli. 2000-2004 arasında Türkiye’yle AB üyelik için müzakerelerin konuşulduğu dönemde Blair’in yanındaydım. Brüksel koridorlarında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve Blair’in heyecan içinde Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Alman Başbakanı Gerhard Schröder’in kapısını çaldığını hatırlıyorum. İngiltere, AB’den çıkarsa Türkiye kulüpteki en büyük dostunu kaybeder.”

Irak işgali tarihi hataydı

MacShane, "2002-2005 yılları arasındaki Irak işgaliyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı veriyor:

“Bu karar tarihi bir hataydı, bunu kabul ediyorum. Bir devleti ortadan kaldırdığınızda hiçbir şeyi yerine koyamıyorsunuz. Geriye ne hukuk, ne ekonomi, ne polis gücü, ne eğitim kalıyor. Ben kitle imha silahları olduğuna ikna olmuştum. BM soruşturmacısı bize hiçbir zaman ‘kitle imha silahı yok’ diyemedi. Hiçbir diplomat da, özel sohbetlerde bile bize ‘Sayın Bakan bu müdahale işe yaramayacak, iyi olmayacak’ demedi. MI6 ajanlarımızdan hiçbiri, hiçbir general ‘Acaba?’ demedi. Sekiz yıl sonra 2011’da David Cameron ve Nicolas Sarkozy Libya’da aynı hatayı yaptılar. Bir devleti yok ederek Kuzey Afrika’da 900 kilometrelik boşluk yarattılar. Sonra yıl sonunda Erdoğan, Fransa, İngiltere ve ABD de Suriye’de sivil savaşı destekler oldular.”

Denis MacShane kimdir?

Denis MacShane, 1994-2012 yılları arasında İşçi Partisi milletvekilliği yaptı. 2002-2005 yılları arasında Tony Blair başbakanlığındaki hükümette AB Bakanlığı görevini üstlendi. 2013’te sahte harcamalar göstererek parlamentoyu zarara uğratmaktan suçlu bulunarak altı ay hapis yattı. Tahliye olduktan sonra hapis koşulları üzerine bir kitap yazdı. Çeşitli gazetelerde makaleleri de yayınlanan MacShane’in birkaç ay önce Brexit üzerine bir kitabı çıktı.