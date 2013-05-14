İngiltere AB'den ayrılmayı tartışıyor

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın ABD ziyareti öncesi gündeminde AB referandumu vardı.

Cameron'ın kabinesinden iki bakan, eğer İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılması bugün referanduma sunulsa 'evet' oyu vereceklerini söyledi. Cameron'ın bu açıklamalara tepkisi sert oldu.

AB üyeliği konusunda BBC'ye konuşan Gove, hemen şimdi bir referandum yapılmış olsa AB'den ayrılmak için oy vereceğini söyledi.

Ardından da Savunma Bakanı Philip Hammond destekledi bu görüşü. Bunun üzerine, başbakan David Cameron bakanlarına sert tepki gösterdi.

cnntürk.com'un haberine göre, Bakanlarının, İngiltere'yi derhal AB'den çekme yönünde görüş belirtmelerini 'tuhaf' olarak niteledi.

Cameron, 'Bu insanlara müzakereler başlamadan pes etmemeleri gerektiğini söylemek isterim. Onların bu davranışı son derece olağan dışı bir yaklaşım gibi görünüyor" dedi.

İngiltere Başbakanı, ilk referandum sinyalini ocak ayında vermiş, Avrupalı liderlerin büyük tepkisini çekmişti.

Üstelik, bu İngiltere tarihinde bir ilk de değil.

AB'ye 1973 yılında üye olan İngiltere sadece 2 yıl sonra referanduma gitmiş, oylamaya katılan İngilizlerin yüzde 67'si AB'de kalmayı tercih ederken, yüzde 33'ü 'İngiltere AB'den çıksın' demişti.