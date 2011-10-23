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Dünya

İngiltere AB üyeliğini sorguluyor

İngiliz milletvekilleri yarın ülkenin AB üyesi olarak kalması konusunda referanduma gidilip gidilmemesi...

23 Ekim 2011 03:00

T24 - İngiliz milletvekilleri yarın ülkenin AB üyesi olarak kalması konusunda referanduma gidilip gidilmemesi gerektiğini oylayacak.

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında yapılacak oylamanın sonucunun bağlayıcılığı olmayacak, ancak İngiliz basını sonucun ülkedeki koalisyon hükümeti için önemine dikkati çekiyor. 

Başbakan David Cameron'ın lideri olduğu, koalisyonun büyük ortağı Muhafazakar Parti'deki toplam 305 milletvekilinin 60'tan fazlasının AB üyeliğinin referanduma götürülmesine destek verdiği basına yansıyor.

Parlamentonun arka sıralarında yer alan üyelerin oluşturduğu İş Komitesi, kamuoyundan 100 binden fazla imza toplanmasının ardından AB üyeliğiyle ilgili referanduma gidilmesi konusunu gündeme taşıyor. İngiltere'de bir konuya ilişkin 100 bin ve daha fazla imza toplandığında, o konu Avam Kamarasının gündemine getirilerek, tartışılabiliyor.

Muhafazakar Partili milletvekili David Nuttall, Mayıs 2013'e kadar İngiltere'nin AB üyesi olarak kalıp kalmamasına ilişkin referanduma gidilmesi gerektiğini savunuyor.

İngiltere Başbakanı Cameron, milletvekillerinin AB konusundaki endişelerini anladığını ifade etse de üyelik konusunda referanduma gitmenin "politikaları olmadığını" söylüyor.

"AB şüphecisi" olmakla tanınan Dışişleri Bakanı William Hague de referanduma gitmeye destek vermenin ülkenin ekonomisinin iyileşmesini tehlikeye sokacağını vurguluyor. 


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