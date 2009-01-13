İngiltere, 500 bin işsiz için para harcayacak

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, ekonomik krizle baş gösteren yüksek işsizliğin önlenebilmesi ve 500 bin kişiye iş alanı açılması için hazırlanan planı açıkladı. Planda işsiz başına 2 bin 500 sterlin ödenmesi öngörülüyor.



İngiliz hükümetinin planına göre, her bir işsizin eğitimi ve iş sahibi yapılması için işverene işsiz başına 2 bin 500 sterlin ödenmesi öngörülüyor.



Bunun için eğitime alınacak kişinin 6 aydan fazla süreyle işsiz olması şartı aranıyor.



Halen 1,8 milyon işsizin bulunduğu ve 2009 yılı sonuna kadar bu rakamın 3 milyona yükselmesi beklenen ülkede, 500 bin kişiye iş imkanı sağlamak üzere oluşturulan planı değerlendiren muhalefet partileri ise planın fazla etkili olamayacağı yolunda görüş bildirdi.



Muhafazakar Parti sözcüsü, planın "işsizlerin çok az bir bölümünü kapsayabileceğini" belirtirken, Liberal demokrat parti sözcüsü ise 6 aylık bekleme süresinin bir işsizin yardım alabilmesi için çok uzun olduğunu savundu.



"Bir işsiz yardım alabilmek için 6 ay bekleyemez" diyen liberal Demokrat Parti sözcüsü, planın hiçbir işe yaramayacağını öne sürdü.

