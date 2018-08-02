İngiltere 2030 Dünya Kupası adaylığına hazırlanıyor

İngiltere Futbol Federasyonu, 2030 yılında gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na ev sahipliği başvurusu yapmak için çalışmalara başladı.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun gelecek planları adına açıklamalar yapan başkan Greg Clarke, federasyonun 2030 Dünya Kupası için başvuru yapılıp yapılmayacağına dair bir çalışma süreci başlattıklarını açıkladı. İngiltere'de yeni başlayacak futbol sezonu ile çalışmaların başlayacağını söyleyen Clarke, 2019'dan önce bir karar vermeyeceklerinin altını çizdi.

İngiltere'de en son 1966 yılında Avrupa Şampiyonası düzenlenirken, 12 şehirde düzenlenecek olan EURO 2020'den ise final ve yarı finallerin de içinde olduğu 6 maç Wembley'de oynanacak. İngiltere, aday olduğu EURO 2018 başvurusunda ise Rusya’ya kaybetmişti. 2030 Dünya Kupası için 1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk turnuvanın 100. yıldönümü olmasından dolayı Uruguay-Paraguay-Arjantin üçlüsünün en kuvvetli aday olması bekleniyordu.

2022 Asya'da, 2026 Kuzey Amerika'da

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlecek. FIFA geçtiğimiz günlerde 2026 Dünya Kupası'nın ABD-Meksika-Kanada ortaklığıyla düzenleneceğini açıklamıştı. Turnuvanın sırasıyla Asya ve Kuzey Amerika'da düzenlenecek olması sebebiyle, 2030 Dünya Kupası için bir Avrupa ülkesinin şansının daha yüksek olduğu da verilen bilgiler arasında.