İngilizlerin yüzde 71’i Euro’ya karşı

İngiltere'de BBC yayın kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bir anketin sonuçları, halkın yüzde 71'inin olası bir referandumda tek Avrupa para birimi Euro'ya geçilmesine karşı oy kullanacağını ortaya koydu.



1000 yetişkin arasında yapılan anket, halkın sadece yüzde 23'ünün konunun referanduma götürülmesi halinde "evet" oyu kullanmayı düşündüğünü gösterdi.



Yüzde 6 oranındaki İngiliz'in "kararsız" olduğunu söylediği BBC'nin anketinde, olası referandumda "evet" oyu kullanacağını belirtenlerin yüzde 15'i, sterlinin avro karşısında uğradığı son değer kaybından etkilendiği için "evet"e doğru kaydığını belirtirken, yüzde 69 oranındaki İngiliz ise sterlinin avro karşısında rekor düzeyde değer kaybetmesinin de kararını etkilemeyeceğini söyledi.



2000 yılının Kasım ayında BBC tarafından yaptırılan aynı yöndeki anketin sonuçları ise, İngiliz halkının halkın yüzde 71'inin avroya karşı olduğunu, avroya geçişi benimseyenlerin oranının ise sadece yüzde 18 olduğunu ortaya koymuştu.



Bilindiği gibi 16 Avrupa ülkesi, ilk olarak 10 yıl önce tedavüle çıkartılan avro para birimini kullanıyor. Slovakya da yılbaşından itibaren avro kullanmaya başlayarak, söz konusu para birimini benimseyen son ülke oldu.

