T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İngilizler'den Sultan Köse belgeseli

2 metre 46.5 santimetre boyuyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Sultan Kösen'in yaşamı belgesel oluyor.

28 Kasım 2009 02:00

T24 - 2 metre 46.5 santimetre boyuyla dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Sultan Kösen'in yaşamı belgesel oluyor.

Yaklaşık 2 ay önce en uzun boy (2 metre 46,5 santimetre), en büyük el (27.5 santimetre) ve ayaklara (36.5 santimetre) sahip olması nedeniyle dünya rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Bu süre içerisinde Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2010 baskısının tanıtımı için aralarında Amerika, Belçika, Hollanda, Norveç ve İtalya'nın da yer aldığı 11 ülkeye giden Sultan Kösen, Kurban Bayramı'nı evinde geçirmek için Mardin'e geldi.

Kösen, kendisini en çok heyecanlandıran teklifin İngiltere'den geldiğini kaydederek, ''İngiltere'deki bir televizyon kanalı tarafından hayatım belgesele dönüştürülecek. İngiltere'den bir ekip gelerek Mardin'de ve yaşadığım köyde çekimlere başlayacak. 10 gün sürecek çekimlerde köydeki yaşamım, ailem, yakın arkadaşlarım ve doktorlarıma yer verilecek. Hayatımda iz bırakan kişilerle röportajlara da yer verilecek 60 dakikalık belgesel, farklı dillere de çevrilecek. Ocak ayında başlayacak çekimlerin ardından hazırlanacak belgesel tüm dünyada satışa sunulacak. Bu vesile ile Türkiye ve Mardin'i tüm dünyaya tanıtacağım.

Yurt dışı gezilerimde ünlü mankenlerle defileye çıktım. Bazı ülkelerde davet edildiğim evlenme programlarında evlilik teklifleri aldım. Bunun yanı sıra çok sayıda iş teklifi aldım. Menajerinin bu teklifleri değerlendirecek.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24