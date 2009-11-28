İngilizler'den Sultan Köse belgeseli

T24 - 2 metre 46.5 santimetre boyuyla dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Sultan Kösen'in yaşamı belgesel oluyor.



Yaklaşık 2 ay önce en uzun boy (2 metre 46,5 santimetre), en büyük el (27.5 santimetre) ve ayaklara (36.5 santimetre) sahip olması nedeniyle dünya rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, yurt dışında büyük ilgi görüyor.



Bu süre içerisinde Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2010 baskısının tanıtımı için aralarında Amerika, Belçika, Hollanda, Norveç ve İtalya'nın da yer aldığı 11 ülkeye giden Sultan Kösen, Kurban Bayramı'nı evinde geçirmek için Mardin'e geldi.



Kösen, kendisini en çok heyecanlandıran teklifin İngiltere'den geldiğini kaydederek, ''İngiltere'deki bir televizyon kanalı tarafından hayatım belgesele dönüştürülecek. İngiltere'den bir ekip gelerek Mardin'de ve yaşadığım köyde çekimlere başlayacak. 10 gün sürecek çekimlerde köydeki yaşamım, ailem, yakın arkadaşlarım ve doktorlarıma yer verilecek. Hayatımda iz bırakan kişilerle röportajlara da yer verilecek 60 dakikalık belgesel, farklı dillere de çevrilecek. Ocak ayında başlayacak çekimlerin ardından hazırlanacak belgesel tüm dünyada satışa sunulacak. Bu vesile ile Türkiye ve Mardin'i tüm dünyaya tanıtacağım.



Yurt dışı gezilerimde ünlü mankenlerle defileye çıktım. Bazı ülkelerde davet edildiğim evlenme programlarında evlilik teklifleri aldım. Bunun yanı sıra çok sayıda iş teklifi aldım. Menajerinin bu teklifleri değerlendirecek.''