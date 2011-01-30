İngilizler yapay petrol üretti

T24 - İngiliz üniversitelerinden Oxford ve London College’ın ortak çalışması sonucu hidrojen bazlı yapay petrol üretildi.

Yaklaşık 3 ila 5 yıl arasında piyasaya sürüleceği açıklanan ürünün içinde çevreye zarar veren karbon gazının bulunmadığı, bu sayede sera gazı emisyonunun engellenmesine yardımcı olacağı kaydedildi. Bilim adamları yapay petrolü üretmek için hidrojeni küçük hava kabarcıklarının içine hapsederek sıvı gibi akmasını ve pompalanabilmesini sağladı.



Litresi 50 kuruş



Araştırmayı yürüten uzmanlardan Stephen Volker, “Yarattığımız mikro kabarcıklar sayesinde normal petrol ile çalışan otomobillerin depolarında hiçbir değişiklik yapılmadan bu yapay petrolü kullanabilmesini sağlıyoruz” dedi. Testlerine devam edilen yapay petrolü üreten ekipte yer alan Prof. Stephen Bennington, “Hidrojen petrolden 3 kat daha fazla enerji üretiyor. Yakıldığında ise zararlı gazlar yerine suya dönüşüyor” dedi. Araçların bir depo yapay petrolle 500 ila 650 kilometre gidebildiği ifade edildi. Yapay petrolün litresi ise 50 kuruş.



