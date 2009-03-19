İngilizler, Türkiye'de 'bedava' tatil yapacak

İngiltere'de işsizlik korkusu ve sterlinin, Euro ve dolar karşısında büyük ölçüde değer kaybetmesinin yurtdışı paket tatillerine olan talebi azalttığı, bunun da fiyatların rekor seviyede düşmesine yol açtığı bildirildi.



Ülkede faaliyet gösteren büyük tur operatörlerinin yaz tatilleri rezervasyonlarının bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında düşüş gösterdiğini bildirmelerinin ardından, seyahat acentelerinin elinde satılmayı bekleyen binlerce tatil paketinin kaldığı belirtildi.



Bunun da fiyatların rekor seviye de düşürülmesiyle sonuçlandığı, örneğin ülkenin en büyük turizm şirketlerinden Thomas Cook'un Mayıs ayında Marmaris'te bir stüdyo dairede 14 gün boyunca kalmanın bedelini, yemek ve kahvaltı hariç 23,48 sterline kadar düşürdüğü kaydedildi. İki kişinin bu stüdyo daireyi paylaşması halinde, kişi başına bir gecelik konaklama gideri 84 peni olarak hesaplanıyor.



Aynı şekilde Las Vegas'ta iki kişilik üç yıldızlı, yüzme havuzu, restoranı bulunan, kent merkezindeki bir otel odasının 5 gecelik fiyatının 92,72 sterlin olduğu, bunun da kişi başına 9,27 sterline mal olduğu ifade edildi.



Korfu Adası'nda kişi başına 2,5 sterline, Mayorka'da kişi başına 8,06 sterline ve Girit'te de kişi başına 3 sterline bir gece konaklamanın mümkün olduğu belirtildi.



Daily Mail gazetesi, ortaya çıkan tabloyu değerlendirirken, bazı turizm firmalarının iflasa sürüklenmesine ilişkin kaygılar bulunduğuna dikkati çekti. Gazete, böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde, milyonlarca müşterinin gittikleri ülkelerde "mahsur kalabileceğini", ya da kendilerini batan şirketlerden yatırdıkları paraları kurtarabilmek için mücadele vermek durumunda bulabileceklerini kaydetti.



İngiltere'nin en büyük hava yolu şirketi British Airways de bilet satışlarının büyük ölçüde düşüş gösterdiğini, buna da bazı hava yolu şirketlerinin fiyat ve maliyetlerde indirime gitmesinin yol açtığını bildirdi.



Bu arada İngiltere'de bazı sektör analistlerinin turizm sektörünün 2010 yılını çok iyi görmedikleri ve bu yıl içinde sayıları yüz binleri bulan sektör çalışanının işsiz kalabileceğini tahmin ettikleri belirtildi.