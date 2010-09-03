-İNGİLİZLER PAPA'NIN ZİYARETİNİ UMURSAMIYOR VATİKAN (A.A) - 03.09.2010 - Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus, 16-19 Eylül tarihlerinde Londra'yı ziyarete hazırlanıyor. Ziyaret öncesinde yapılan bir anket, İngilizlerin büyük çoğunluğunun Papa'nın ziyaretini umursamadıkları gibi hükümetin bu ziyaretle ilgili harcama yapmasını da karşı çıktıklarını ortaya koydu. Londra'daki teolojik düşünce kuruluşlarından Theos tarafından yapılan anket sonuçlarına göre İngilizlerin yüzde 79'u Papa 16. Benediktus'un yapacağı ziyaretle ilgili olarak, ''şahsen beni hiç ilgilendirmiyor'' demeyi yeğledi. Ankete katılan kişilerin yüzde 76'sının İngiliz hükümetinin Papa ziyaretiyle ilgili masraflara katkı yapmasına karşı oldukları da kaydedildi. Papa 16. Benediktus'un Londra'ya yapacağı 4 günlük ziyaret ilgili olarak, yaklaşık 19-22 milyon sterlinlik (23-26 milyon avroluk) bir maliyet öngörülüyor. Bu rakamın 10-12 milyon sterlinlik (12-14 milyon avroluk) bölümünün İngiliz hükümeti, geri kalan bölümünün ise Katolik Kilisesi tarafından finanse edilmesi planlanıyor. İngiltere'de Katolikler nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.