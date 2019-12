İngilizler, 'okudum' deyip, yalan söylüyor

İngiltere'de yapılan araştırmada, İngilizler'in yüzde 65'inin okumadıkları halde, bazı kitapları okuduklarını söyledikleri ortaya çıktı



Dünya Kitap Günü nedeniyle İngiltere'de yapılan araştırmada, İngilizlerin yüzde 65'inin okumadıkları halde, bazı kitapları okuduklarını söyledikleri belirtilerek, bu kesimin yüzde 42'sinin okudukları kitaplar listesinin başına George Orwell'ın "1984" adlı romanını yerleştirdikleri kaydedildi.



"1984"ü Leo Tolstoy'un "Savaş ve Barış"ı, James Joyce'un "Ulysses" izledi. İngilizlerin okuduğunu iddia ettiği kitaplar arasında "İncil" dördüncü sırada yer alırken, ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama'nın otobiyografisi "Dreams from My Father" dokuzuncu oldu.



Jane Austen, Charles Dickens, Fyodor Dostoyevsky ve Herman Melville gibi yazarların klasikleri de okunduğu iddia edilen kitaplar arasında gösterildi. İngilizler "okudukları kitaplar hakkında niçin yalan söylediklerine" gerekçe olarak, konuştukları kişileri etkilemenin başta gelen neden olduğunu itiraf etti.



Dünya Kitap Günü internet sitesinin ocak ve şubat aylarında 1342 kişiyle yaptığı araştırmaya göre, İngilizlerin okuduklarını iddia ettiği kitapların listesi ve okuyanların oranı şöyle:



1. 1984 - George Orwell (yüzde 42)

2. Savaş ve Barış - Leo Tolstoy (yüzde 31)

3. Ulysses - James Joyce (yüzde 25)

4. İncil (yüzde 24)

5. Madame Bovary - Gustave Flaubert (yüzde 16)

6. Zamanın Kısa Tarihi - Stephen Hawking (yüzde 15)

7. Geceyarısı Çocukları - Salman Rüşdi (yüzde 14)

8. Kayıp Zamanın İzinde - Marcel Proust (yüzde 9)

9. Dreams from My Father - Barack Obama (yüzde 6)

10. The Selfish Gene - Richard Dawkins (yüzde 6)