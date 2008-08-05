İngilizler Mehdi Ordusu'yla anlaşmış

İngiliz The Times gazetesi, manşetten verdiği özel haberde, Basra'daki İngiliz ordusunun, Şii Mehdi Ordusu milisleriyle yapılan bir gizli anlaşma doğrultusunda, geçen sonbaharda Irak ve Amerikan birlikleri tarafından bu kente düzenlenen operasyona seyirci kaldığını yazdı.



"İngiliz ordusunu çatışmaların dışında bırakan gizli anlaşma: İngilizler Mehdi Ordusu karşısında Amerikalıları yalnız bıraktı" ifadesi kullanılan haber, gazetenin Irak'ın Bakuba kentindeki muhabiri Deborah Haynes ve savunma editörü Michael Evans'ın imzalarını taşıyor.



4 bin İngiliz askeri seyretti



İngiltere'de büyük tartışma yaratması muhtemel haber, özetle şöyle: "İngiltere ile Basra'daki Şii Mehdi milisleri arasında yapılan gizli anlaşma yüzünden bu yıl kentte yaklaşık bir hafta devam çatışmalar sırasında İngiliz güçleri Amerikan askerlerinin yardımına gitmedi.



Aralarında özel komando güçleri ve bir mekanize tugayın da bulunduğu 4 bin kişilik İngiliz garnizonu, Amerikalılar 6 gün boyunca Mehdi roketlerine, yol bombalarına ve havan saldırılarına hedef olurken, çatışmaları kenardan izlemekle yetindi. Şii din adamı Mukteda el Sadr'a bağlı Mehdi Ordusu milisleriyle İngiliz istihbaratı arasında yapılan gizli anlaşmayı öğrenen Amerikalılar şok geçirdi."



Bizzat Savunma Bakanı kontrolünde



İngilizlerin, bu gizli anlaşmayı, Şiilerin Irak'taki siyasi sürece dahil edilmesi ve marjinal grupların bu yolla yalnızlaştırılmasını amaçladığı savunuldu. Bu gizli anlaşmaya göre, bizzat İngiliz Savunma Bakanı Des Browne'un emri olmadan hiç bir İngiliz askeri Basra'ya girmeyecekti.



Times'a konuşan üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, İngiliz istihbaratının yaptığı bu anlaşmanın, maliyeti yüksek bir hata olduğunu söylerken, İngiliz Savunma Bakanlığı'nın böyle bir anlaşmanın varlığını resmen doğrulamadığını da hatırlatıldı. (TEMPO24)



