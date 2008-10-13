İngilizler Madrid'i unutamıyor



İngiltere Futbol Federasyonu (FA), İngiltere Milli Takımı ve son Avrupa Şampiyonu İspanya arasında Şubat ayında oynanması planlanan hazırlık karşılaşmasını Madrid'de oynamak istemediklerini açıkladı.



İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Capello'nun isteğiyle önümüzdeki Şubat ayında İspanya'yla oynanması planlanan hazırlık karşılaşması 'ırkçılık' olaylarına takıldı. İngiltere Futbol Federasyonu 4 yıl önce Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda İspanya'yla oynadıkları bir maçta oyuncuları Shaun Wright-Phillips, Ashley Cole, Rio Ferdinand, Jermain Defoe ve Jermaine Jenas gibi oyuncularına yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle Şubat ayındaki hazırlık maçını bu şehirde oynamayacağını duyurdu.



Konuyla ilgili olarak açıklama yapan bir federasyon yetkilisi, görüşmelerin sürdüğünü ancak maçın henüz hangi şehirde ve stadyumda oynanacağının ise belli olmadığını ifade etti. Yetkili açıklamasında, "Son oynadığımız karşılaşmada yaşanan ırkçı olaylar nedeniyle bu maçı Madrid'de oynamak istemiyoruz" dedi.



Hazırlık maçının Sevilla ve Valencia şehirlerinde oynanabileceği ifade ediliyor. İki takım arasında 2004 yılında Madrid'de oynanan karşılaşmada İspanyol taraftarların ırkçı hareketleri nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu'na para cezası verilmişti.