"İngilizler Akın İpek işini ciddiye alıyor"

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'den bulunan "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)" çatı davasının firari sanığı ve el konan Koza/İpek grubunun sahibi Hamdi Akın İpek hakkında "İngilizlerin bu işi ciddiye aldıklarını söyleyebilirim” dedi.

Çavuşoğlu, Sözcü'ye Londra'daki "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)" çatı davasının firari sanığı ve el konan Koza/İpek grubunun sahibi İpek'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Bunu eylüldeki mahkemede göreceğiz ama bu işi ciddiye aldıklarını söyleyebilirim” yorumunda bulundu.

TRT Haber önceki gün "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)" çatı davasının firari sanığı ve el konan Koza/İpek grubunun sahibi İpek'in "gözaltına alındığı" haberi, daha sonra gelen açıklamalar nedeniyle kafaları karıştırmıştı. TRT'nin haberinde güncel bir gelişme gibi duyurulan gözaltının, aslında mayıs ayına ait bir operasyon olduğu ve İpek'in kefaletle serbest bırakıldığı olayı tekrarladığı anlaşılmıştı. Anadolu Ajansı da, bu durumu teyit eden ve mayıs ayında duyurduğu bilgileri yineleyen bir haber geçmişti.

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