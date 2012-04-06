İngilizler, Abdullah Avcı'nın aklındaki ismin peşinde

Abdullah Avcı'nın Türk Milli Takımı'na kazandırmak için büyük bir çaba harcadığı gurbetçi Sercan Sararer-Osuna'nın peşinde İngiliz takımlarından Fulham da var.

Almanya'da forma giyen gurbetçi futbolculardan Sercan Sararer-Osuna önemli bir transfere imza atmak üzere. Bundesliga 2'de şampiyonluk mücadelesi veren Greuther Fürth'ün en değerli isimlerinden biri olan Sercan, yaz aylarında İngiltere'ye taşınmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu, uzun süredir kendisini izleyen Fulham ile anlaşma aşamasına geldi.

Sporx.com'un Sercan'a yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, yıldız oyuncun İngiliz ekibi Fulham ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Annesi İspanyol olan Sercan'ı uzun süredir yakından takip eden Fulham'ın, genç oyuncu ve kulübüyle yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydettiği öğrenildi. Görüşmelerde çok küçük pürüzler kalırken, transferin yüzde 90 oranında bitme aşamasına geldiği ifade edildi.

Fulham'ın, transferdeki son pürüzlerin ortadan kalkması halinde Fürth'e ne kadar bonservis bedeli ödeyeceği sır gibi saklanırken; İngiliz ekibi, Sercan'ın takım arkadaşı Edgar Prib için de nabız yokluyor. Sercan'ı 2013 yılında sona erecek sözleşmesi nedeniyle elde tutması çok zor görünen Fürth ise, Bundesliga'ya çıkmaları halinde iki yıldızını birden kaybetmemek için Prib transferine soğuk bakıyor.

Bayern Münih de talipler arasında ama...

Sercan Sararer, Fulham'ın dışında bir çok önemli kulüp tarafından da yakından takip ediliyor. 3 kulüpten de resmi teklif aldığı belirtilen Sercan için, resmi girişimde bulunduğu belirtilen takımlar ise Alman devi Bayern Münih, Köln ve Borussia Monchengladbach... Ada basını zaman zaman Fulham'ın dışında QPR, Everton ve Tottenham gibi takımların da Sercan Sararer'in peşinde olduğunu ciddi şekilde sütunlarına taşıyor.

Bundesliga 2'de iki sezondur oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Sercan ile en yakından ilgilenen isimlerden biri de Bayern Münih'in sportif direktörü Cristian Nerlinger. İzleme komitesine defalarca kez genç yıldızı izleten Nerlinger, 2. Lig'in en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Sercan için resmi girişimlerde de bulunmasına rağmen sonuca ulaşamayacağa benziyor. 22 yaşındaki oyuncunun Bayern'i arka planda tutmasının altında ise düzenli olarak forma giyerek kendisini daha da geliştirme ve kanıtlama fikri yatıyor.

İspanyol anne, Türk baba ve Almanya doğumlu bir çocuk...

27 Kasım 1989 Nürnberg doğumlu olan Sercan Sararer, üç farklı pasaporta sahip. İspanyol bir anne ile Türk bir babanın oğlu olan Sercan, Almanya doğumlu olmasıyla beraber ilginç bir şekilde 3 farklı ülkenin pasaportuna sahip. 11 yaşındayken 1. FC Röthenbach kulübünde futbola başlayan yetenekli oyuncu, sadece 4 sene sonra 2004'de Greuther Fürth alt yapına transfer oldu.

Asıl mevkii sağ açık olan ancak sol kanat ve forvette de zaman zaman görev yapan oyuncu, 2006 yılında Fürth'ün rezerv takımında boy göstermeye başladı. Buradaki performansı ile fark yaratmakta da gecikmedi ve 41 maçta attığı 11 golle A takıma yükseldi. A takım formasını ilk olarak 18 Ekim 2008 de takımının 1860 Munchen deplasmanında sırtına geçiren Sercan, 2010 sezonuna kadar rezerv takımla dönüşümlü olarak A takımda şans buldu.

Bundesliga 2'nin en iyisi, Türkiye'yi mi seçecek?

Ancak 2010-2011 sezonunda sıra Sercan'a geldi. Fürth ligi 4. sırada bitirip Bundesliga'ya çıkmayı son anda kaçırırken; 16'sı ilk 11'de olmak üzere 27 maçta forma şansı bulan genç oyuncu, 7 gol ve 4 asistle oynadı. Fürth yeni sezona mutlak Bundesliga hedefi ile çıkarken, en büyük kozu Sercan oldu. Ligde şu ana kadar oynanan 29 maçta da görev yapan Sercan, attığı 8 golün yanı sıra 12 de asist yaparak Bundesliga 2'nin en çok asist yapan iki isminden biri oldu. Almanya Kupası'nda da 5 maçta forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, Eimsbütteler TV deplasmanında 4 gol birden attı. Bundesliga 2'nin 63 puanlı lider Fürth, son 5 maçında 8 puan toplaması halinde Bundesliga'ya yükselecek.

Öte yandan tekniği ve hızının yanı sıra olgun oyun yapısı ile de dikkat çeken Sercan'ın, hangi Milli Takım'da oynamayı tercih edeceği merakla bekleniyor. Bugüne kadar Almanya, İspanya ve Türkiye milli takımlarında da forma giymeyen genç oyuncu için, Abdullah Avcı ile ekibinin büyük çaba sarfettiği ise biliniyor. Edinilen bilgilere göre de, Avcı ve ekibinin yakın ilgisinin ardından 22 yaşındaki oyuncu Ay Yıldızlı formayı giymeye yakın gözüküyor.