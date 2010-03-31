İngilizce'den zayıf aldı, camdan atladı

T24 - Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nurten İrem İnan, İngilizce sınavından zayıf alınca 4. kattaki sınıfının penceresinden atladı.



Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan İnan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, babası askeri doktor annesi öğretmen olan 15 yaşındaki Nurten İrem İnan, 4.kattaki sınıfının penceresinden atlayarak intihara kalkıştı. İngilizce dersi sırasında meydana gelen olayda, pencere kenarında oturan İnan, açık olan pencereden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen ve ağır yaralanan Nurten İrem İnan olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından okula gelen Bakırköy Kaymakamı Dursun Ali Şahin, "Bir öğrencimiz ders sırasında aşağı atladı. Durumu ağır" diye konuştu. İntihar olayının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi

sevkedildi.



Olayın ardından okul tatil edildi.







