İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali: Engtron

T24-

İngilizce Derdi Tarihe Karışıyor…

Bilişim dünyasının dev markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten MersaSistem, çağımızın olmazsa olmazları arasında yer alan İngilizceyi, Engtron ürünleriyle klasik yöntemlerin dışında eğlenerek öğretecek.'Ben İngilizce öğrenemem', 'Çok denedim ama olmadı' veya 'İngilizceyi gerçekten nerede öğrenebilirim?' sorularını Engtron ürünleriyle tarihe karıştıracak olan MersaSistem, serinin en yeni ve en akıllı ürünü SD8800T’nin satışına başlıyor.Kaliteli ve şık tasarımıyla bir netbook’u anımsatan Engtron SD8800T, öncelikli olarak konuşma becerisi olmak üzere, dinleme, okuma ve yazma yetenekleriyle donatıldı. 12,4x8,5x5,2 cm boyutlarıyla kullanıcısına her yerde çalışma imkanı sunan SD8800T, 6 cm büyüklüğündeki dokunmatik ekranıyla rahat bir kullanım ortamı yaratıyor.Gelişmiş sözlük özelliği ile İngilizce-Türkçe genel, teknik ve ticari terimleri gerçek insan sesiyle telaffuz eden Engtron SD8800T, öğrenilen kelimelerin cümle içerisinde de kullanılabilmesi için geniş bir test bölümü içeriyor. İngilizcenin bütün inceliklerini ve ayrıntılarını öğretecek içeriklerle hazırlanan SD8800T, 12 dilde örnek cümle ve kelime oyunlarıyla da İngilizce’nin klasik yöntemlerin dışında eğlenerek öğrenilmesini sağlıyor. İngilizce metinleri kullanıcısına tümüyle okuyabilen SD8800T’yi ön plana çıkaran diğer bir özelliği ise, metin içerisindeki kelimelerin tek tıkla Türkçe anlamlarını telaffuz edebilmesi.Video izleme, MP3 dinleme, ses kaydı gibi eğitimin haricinde eğlence için de kullanılabilen Engtron SD8800T, USB veriyoluyla bilgisayara bağlanabildiği gibi, multimedya içerikleri hafıza kartı yuvasından da oynatabiliyor. MersaSistem güvencesiyle Türkiye’de satışa sunulan Engtron SD8800T’nin fiyatı ise, 399 TL.