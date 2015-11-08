İngiliz yolcu uçağı Mısır üstünde roketle mi karşılaştı?

Mısır'da bombalı saldırı sonucu düştüğünden şüphelenilen Rus yolcu uçağının neden düştüğü araştırılırken; çarpıcı bir iddia da İngiltere'den geldi. İddiaya göre, ağustos ayında Londra'dan Mısır'ın Şarm el Şeyh kentine giden bir İngiliz yolcu uçağı Mısır hava sahasında karşılaştığı bir roketten manevra yaparak kurtuldu.

İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberine göre, 189 yolcu taşıyan uçağın Londra'nın Stansted Havalimanı'ndan kalkan "The Thomson" şirketine ait bir uçak olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin olarak İngiliz hükümetine dayandırılan açıklamada uçağın Mısır hava sahasında karşılaştığı roketin "hedeflenmiş bir saldırı değil, rutin bir askeri tatbikat ile ilişkili" olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mısırlı yetkililer roket atışının İngiliz yolcu uçağına yakın mesafeden geçtiği yönündeki açıklamaların "doğru olmadığını" belirtti.

Rus havayolu şirketi Kogalimavia'ya (Metrojet) ait Airbus A321 tipi uçak 31 Ekim'de, havalandıktan kısa bir süre sonra 17'si çocuk, 217 yolcu ve yedi mürettebatıyla Mısır'ın Sina Yarımadası yakınlarında düşmüştü.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın, Mısır'ın Şarm el Şeyh kenti ile karşılıklı uçuşları askıya alma kararının ardından, Kızıldeniz kıyısındaki şehirde mahsur kalan 3 binden fazla kişinin tahliye edildiği, diğerlerinin tahliyesi için ise çalışmaların sürdüğü bildirmişti.

THY iptal süresini uzattı

Uçağın terör örgütü IŞİD tarafından düşürüldüğü yönündeki iddiaların ardından Şarm el Şeyh seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), iptal süresini 16 Kasım’a kadar uzattığını açıkladı.

Rusya hükümeti, Sina Yarımadası'nda düşen Rus yolcu uçağıyla ilgili soruşturma tamamlanana kadar bu ülkeye tüm uçuşları durdurma kararından sonra Mısır'da bulunan yaklaşık 80 bin Rus turistin tahliye işlemlerine başladı.

Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Moskova'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mısır'da yaklaşık 80 bin Rus turist bulunuyor. Son 24 saatte 11 bin kişiyi tahliye ettik. Taşıma hızımız, kararlaştırdığımız takvime uyuyor" dedi.

Mısır'dan Rusya'ya dönen turistlerin güvenlik nedeniyle sadece el çantalarını yanlarına almalarına izin veriliyor. Bagajlar ise özel seferlerle önce Moskova'ya getirilerek daha sonra bölgelere dağıtılıyor.

' Yüzde 90 bomba'

Rus yolcu uçağının düşmesine ilişkin araştırma yapması için görevlendirilen 57 kişilik uluslararası teknik ekipten bir uzman, uçağın "yüzde 90 ihtimalle" bomba ile düşürüldüğünü söyledi.

Düşme nedenini araştırmak için oluşturulan 57 kişilik teknik heyet, uçak parçaları ve iki kara kutuda şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Reuters'ın haberine göre, Mısırlı bir ekip üyesi, "Karakutudaki ses üzerinde şu ana kadar yaptığımız analizler, bunun bir bomba olduğunu gösteriyor. Bomba olduğuna yüzde 90 eminiz" dedi.