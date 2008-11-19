İngiliz Wolseley 7300 kişiyi işten çıkardı

İngiliz su tesisatı ve ısıtma tesisatı malzemesi şirketi Wolseley, 5 bin kişiyi işten çıkardığını ve 2,300 kişiyi de işten çıkaracağını bildirdi.



Avrupa ve Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren şirketin üst yöneticisi Chip Hornsby yaptığı açıklamada, ekim ayında biten ilk çeyrekte 5 bin kişiyi işten çıkardıklarını ve 2,300 kişiyi de işten çıkaracaklarını söyledi.



Hornsby, ekim ayı sonu itibariyle ilk çeyrekte karlarının yaklaşık yüzde 45 düştüğünü, İngiltere piyasasında "hızlı bir kötüleşme" görüldüğünü ifade etti.



Gelecek birkaç ayda işten çıkarılacak 2,300 kişinin çoğunun İngiltere'den olacağını bildiren şirket, İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti'nde 200'den fazla şubenin kapatılacağını kaydetti.

Şirketin, İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti'nde 1,900'den fazla şubesi bulunuyor.

