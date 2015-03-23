İngiliz vatandaşı bir grup doktor Suriye'ye geçti, aileler çocuklarını bulmak için Türkiye'ye geldi

Guardian ve Daily Telegraph, Suriye'de IŞİD kontrolündeki bir bölgeye geçtiği düşünülen bir grup İngiliz vatandaşı genç doktor ve tıp öğrencisinin ailelerinin, çocuklarına ulaşmak Türkiye'ye gittiğini bildiriyor.

Haber, çocuklarına ulaşmak isteyen ailelerin hepsinin Gaziantep'te bir otelde kaldığını aktarıyor.

Guardian şöyle yazıyor:

"Ebeveynlerden oluşan grup, çocuklarını eve dönmeleri için ikna etmeye çalışıyor ve birçoğu onları almadan Türkiye'den ayrılmayacaklarına ant etmiş durumda. Çocukları ailelerine düzenli olarak mesaj gönderiyor ve iyi olduklarını ısrarla söylüyorlar. Ancak nerede olduklarını söylemiyorlar."

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiliz ve Türk makamları Suriye'ye geçen doktorlarını yerini belirlemeye çalışıyor

Gazete, gençlere ulaşılması için ailelere yardım eden CHP Hatay milletvekili Ali Ediboğlu'nun verdiği bilgilere de yer vermiş.

Ediboğlu Sudan kökenli İngiliz vatandaşları dışında grupta adları Tamir ve Logain olduğunu düşündüğü iki gencin de bulunduğunu ve onların başka bir ülkenin vatandaşı olduğunu belirtmiş.

Guardian, bir İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkisinin "Türkiye'ye seyahat ettikten sonra kaybolduklarına inanılan İngiltere vatandaşlarının ailelerine konsolosluk üzerinden destek veriyoruz. Bulundukları yeri ortaya çıkarmak amacıyla da Türk polisiyle yakın çalışıyoruz" dediğini aktarıyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"İngiltere İçişleri Bakanlığı, doktorlar İngiltere'ye dönerlerse, savaşmadıklarını kanıtlamaları durumunda, otomatik olarak terörle mücadele yasaları üzerinden bir soruşturmayla karşı karşıya kalmayacaklarını söyledi."

"Grup Sudan'dan İstanbul'a uçtuktan sonra sınır bölgesine otobüsle gitti. Grubun daha sonra 14 Mart'ta sınırı geçtiği düşünülüyor."

"Öğrencilerden birinin kız kardeşine, Türkiye sınırını geçtiğine dair mesaj atması atmasının ardından ilk aile aynı gün Türkiye'ye geldi. Tıp öğrencisi Lena Maumoon Abdulqadir mesajında 'Bizim için endişelenmeyin. Türkiye'ye vardık ve yaralı Suriyelilere gönüllü olarak yardım etmek üzere yoldayız' diye yazmıştı."

Daily Telegraph'ın haberinde ise şu bilgilere yer veriliyor:

"Dışişleri Bakanlığı'nın yedi aileye destek sağladığı anlaşılıyor. Bu arada Sudan'ın başkenti Hartum'daki Tıp Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesi İngiltere pasaportu bulunan beş öğrencisinin ortadan kaybolduğunu teyit etti.

"Suriye sınırındaki Hatay kentinin milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu Facebook sayfasında 11 doktorun Türkiye'ye, IŞİD'e katılmak üzere geldiğini iddia etti."