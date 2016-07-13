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Dünya

İngiliz usulü izdivaç programında çiftler soyunup yatağa giriyor

İngiltere'de bir izdivaç programında, birbirlerine talip olan çiftler kısa bir süre sohbet ettikten sonra soyunup yatağa giriyor

13 Temmuz 2016 00:12

Ülkemizde de yayınlanan ve skandalların eksik olmadığı izdivaç programının değişik bir formatı İngiltere'de yayınlanıyor. Çiftlerin tanıştıktan birkaç dakika sonra birbirlerini iç çamaşırlarına kadar soydukları TLC's Undressed programı, kısa sürede en çok izlenen programlar arasına girdi.

Onedio'nun haberine göre, programda taliplerini arayan çiftlere soyunduktan sonra yatağa girmeleri söyleniyor ve üzerlerinde bulunan ekranda ortaya görünen samimi sorulara cevap vermeleri isteniyor.

 

"Başıma gelen en güzel olay"

 

Programda yaşadığı anları başına gelen en güzel olaylardan biri olarak nitelendiren Murray, "İlk başlarda biraz korku ve endişe yaşarsınız ama; bu dürüst bir kişi ile tanışmanın en iyi yollarından biridir. Daha önce tanışma sitelerin üye oldum. Ancak oradaki adamlar sadece özel yerlerinin resimlerini gösteriyorlardı ve bu bana sıkıcı geldiği için vazgeçtim" dedi.

 

 

 

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