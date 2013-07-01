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İngiliz turist: Türk kadınını öpemezsin deyip bıçakladılar

Tatil için gittiği Marmaris’te 12 yerinden bıçaklanan İngiliz turist Dwayne Ward, olay anına dair hatırladıklarını anlattı

01 Temmuz 2013 16:58

Marmaris’te geçen hafta annesi ve ağabeyiyle birlikte tatil yaparken 12 yerinden bıçaklanıp soyulduktan sonra bir park alanında ölüme terk edilen 17 yaşındaki İngiliz genç Dwayne Ward, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldıktan sonra ilk kez konuştu ve saldırı anını hatırlayamadığını söyledi. Ward saldırıdan önce Marmaris'teki barlar sokağında tekila satan bir Türk kızı ile öpüştüğünü, daha sonra iki kişinin gelip kendisini tehdit ettiğini söyledi.

 

'Ölecek miyim' diye sordu

 

Ward, "Tekila shot sattığı tüm müşterilerini öpüyordu. Beni de öptü. Sonra iki kişi yanıma gelip bir Türk kadınını böyle öpemeyeceğimi söyledi" dedi. Makine mühendisliği öğrencisi sadece başının arkasına aldığı bir darbeyi hatırladığını, bıçaklanmasıyla ilgiliyse hiçbir şey hatırlayamadığını söyledi. Gencin 51 yaşındaki annesi Doris, "Oğlum uyanınca 'Anne ölecek miyim, bu bıçak yaraları nereden geldi?' diye sordu. Sadece kafasına vurduklarını hatırlıyor. Umarım olanları asla hatırlamaz. Onu orada ölmeye terk ettiler" dedi.

 

İki şüpheli de tutuklandı

 

Polis, MOBESE kameralarında Ward’ı sürükleyen iki kişiyi tespit ettikten sonra 26 yaşındaki Atilla D. ve 24 yaşındaki İsmail A.’yı tutuklamıştı. Suçlamaları kabul eden şüphelilerin yakın zamanda cinayete teşebbüs suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
 

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