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İngiliz turist polis merkezinde öldü ANTALYA (A.A)

02 Ekim 2011 23:21

-İngiliz turist polis merkezinde öldü ANTALYA (A.A) - 02.10.2011 - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen İngiliz turist fenalaşarak yaşamını yitirdi. Alkol alarak taşkınlık yaptığı gerekçesiyle ifadesi alınmak üzere Şelale Polis Merkezine götürülen İngiliz turist Willem Tyas (64), bekleme salona alındı.  Burada beklediği sırada fenalaşan ve yere yığılan İngiliz turiste, polis merkezine çağrılan 112 Acil Servis ekibince müdahale edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen İngiliz turistin, yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Manavgat Cumhuriyet Savcılığı, karakolda bulunan kameraların kaydettiği görüntüleri incelemeye aldı.  Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.  Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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