T24 LogoT24 Logo
Gündem

İngiliz turist, otel odasında ölü bulundu

Turistin, diyabet rahatsızlığı nedeniyle 2 gündür hastaneye gittiği tespit edildi

01 Haziran 2016 23:17

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde tatil yapan İngiliz turist Alan Gragg, odasında ölü bulundu. Gragg'ın son 2 gündür diyabet rahatsızlığı nedeniyle tedavi amaçlı Serik'teki özel bir hastaneye gittiği tespit edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde tatil yapan 58 yaşındaki Gragg'ın çıkış işlemlerini yaptırmak için resepsiyona gelmemesinden şüphelenen otel görevlileri, turistin odasına gitti.

Gragg'ın yatağında hareketsiz bir şekilde yattığını gören görevliler, 112 Acil Servisi'ne haber verdi. Sağlık ekibi, turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından, Gragg'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

ETİKETLER

turistölüingilizbelekantalyaserik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24