İngiliz turist, otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde tatil yapan İngiliz turist Alan Gragg, odasında ölü bulundu. Gragg'ın son 2 gündür diyabet rahatsızlığı nedeniyle tedavi amaçlı Serik'teki özel bir hastaneye gittiği tespit edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde tatil yapan 58 yaşındaki Gragg'ın çıkış işlemlerini yaptırmak için resepsiyona gelmemesinden şüphelenen otel görevlileri, turistin odasına gitti.

Gragg'ın yatağında hareketsiz bir şekilde yattığını gören görevliler, 112 Acil Servisi'ne haber verdi. Sağlık ekibi, turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından, Gragg'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.