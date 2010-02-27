İngiliz The Sun'dan Kazım'a 'özür'

T24 -

The Sun'ın özür mesajında, ''12 Aralık'ta yayımladığımız bir haberde, Fenerbahçe'nin Kazım-Richards'ı seks skandalına karıştığı gerekçesiyle transfer listesine koyduğu belirtilmişti. Bu haberin doğru olmadığını ve Kazım'ın böyle bir skandala karışmadığını kabul ediyoruz'' denildi.Mesajda, ''Futbolcu, futbolla ilgili nedenlerle takımından ayrılmıştır. Haberimizi düzeltir, Kazım'dan özür dileriz'' ifadesi yer aldı.Kazım, 20 Ocak'ta Fenerbahçe'den Toulouse'a kiralanmıştı.