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Spor

İngiliz The Sun'dan Kazım'a 'özür'

İngiliz The Sun Gazetesi Fransa'nın Toulouse takımında oynayan Kazım Kazım'dan, daha önceki bir haberi nedeniyle özür diledi.

27 Şubat 2010 02:00

T24 - İngiltere'de yayımlanan The Sun Gazetesi Fransa'nın Toulouse takımında oynayan milli futbolcu Kazım Kazım'dan, daha önceki bir haberi nedeniyle özür diledi.

The Sun'ın özür mesajında, ''12 Aralık'ta yayımladığımız bir haberde, Fenerbahçe'nin Kazım-Richards'ı seks skandalına karıştığı gerekçesiyle transfer listesine koyduğu belirtilmişti. Bu haberin doğru olmadığını ve Kazım'ın böyle bir skandala karışmadığını kabul ediyoruz'' denildi.

Mesajda, ''Futbolcu, futbolla ilgili nedenlerle takımından ayrılmıştır. Haberimizi düzeltir, Kazım'dan özür dileriz'' ifadesi yer aldı.

Kazım, 20 Ocak'ta Fenerbahçe'den Toulouse'a kiralanmıştı.

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