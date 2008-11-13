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Ekonomi

İngiliz telekom devi 10 bin kişiyi işten çıkardı

İngiltere'nin en büyük telefon şirketi olan BT Group, 10 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

13 Kasım 2008 02:00

İngiltere'nin en büyük telefon şirketi olan BT Group, 10 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.
İşten çıkartma operasyonu yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak.

BT Group'dan yapılan açıklamada, kârlılığının artırılabilmesi için işten çıkartma kararının alındığı bildirildi.

Öte yandan şirketin bu kararında ikinci çeyrek gelirlerindeki düşüşün de etkili olduğu belirtiliyor.

BT Gropu CEO'su Ian Livingston, şirketin dört biriminden üçünde işlerin iyi gittiğini, ancak dördüncü birim olan BT Global Hizmetler'deki kârlılığın iyi olmaması nedeniyle bir hamle yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

BT'nin küresel düzeyde yaklaşık 160 bin çalışanı bulunuyor.

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