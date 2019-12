İngiliz teknoloji şirketleri rotayı Türkiye'ye çevirdi

Küresel mali krizle beraber ekonomisi küçülme yaşayan İngiltere'de şirketlerin yeni yatırım adreslerinden biri de Türkiye oldu. İngiltere Ticaret ve Yatırım Ajansı West Midlands Direktörü Doug Mahoney, yüzlerce İngiliz şirketin Türkiye ile görüşme halinde olduğunu açıkladı. Mahoney, Türkiye'de bankacılık sisteminin kuvvetli olmasının da avantaj olduğuna işaret ederek "Özellikle bu gibi kriz dönemlerinde yatırım ve ihracat için en doğru adres Türkiye" dedi.



İngiltere hükümetinin uluslararası iş yapan İngiliz firmaları desteklemek üzere kurduğu İngiltere Ticaret ve Yatırım Ajansı, teknoloji alanında İngiltere'nin en büyük ikinci kenti Birmingham'da düzenlediği Technology World 2008 Fuarı'nda 40 ülkeden 450 teknoloji şirketini bir araya getirdi. 17-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuarda 1500 ikili görüşme yapıldı.



İngiltere Ticaret ve Yatırım Ajansı West Midlands Direktörü Doug Mahoney, ülkenin en büyük sanayi bölgelerinden biri olan West Midlands'tan katılan şirketlerin 5 yıllık stratejileri dahilinde Türkiye'ye yatırım ve ihracat yapmak üzere ortaklık aradıklarını ifade etti. Bu kapsamda yüzlerce İngiliz şirketin şimdiden görüşmelere başladığını bildiren Mahoney, Türk ve West Midlandslı şirketleri ilk kez bu yıl bir araya getirmeye başladıklarını söyledi. İzmir, Ankara ve İstanbul'da çeşitli organizasyonlar düzenleyerek şirketleri tanıştıracaklarını da aktaran Mahoney, Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Amerika'dan sonra en büyük ihracat pazarları olduğunu belirtti.



Türk şirketler de ortak arıyor



Geçen yıl iki Türk firmayla ortaklığa imza atan İngiliz Datec Technologies İş Geliştirme Direktörü Jeff Borrman, halen bir firmayla daha görüşme halinde olduklarını dile getirdi. İngiltere Ticaret ve Yatırım Ajansı tarafından düzenlenen toplantı vesilesiyle Türkiye'ye geldiğini anlatan Borrman, "Hindistan, Çek Cumhuriyeti, Polonya gibi pek çok ülkeyle çalışıyoruz. Türkiye ile de çalışma prensiplerimiz uyuyor. Bundan sonra da daha çok işbirliği yapacağız" dedi. Borrman İngiliz şirketlerin yaklaşımıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "İngiliz şirketler Türkiye'nin yeni yeni farkına varıyor. Ülkeye bir anda girmeseler bile zaman içinde yatırımlarını artıracaklar."



Fuara Türkiye'den katılan altı şirketten biri olan ve havacılık, yenilenebilir enerji, uzay ve nano teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Hunt Teknoloji şirketinin yetkilisi Gülden Takılsoy, fuarda Türkiye pazarına girmek isteyen üretim ve yatırım ortakları aradıklarını ifade etti.

"İngiliz şirketler Türk pazarına daha yakınlar" diyen Takılsoy, şu anda İngiltere ve İrlanda'ya yaptıkları savunma sanayiine dönük ihracatın yıl sonunda 1 milyon euroya ulaşacağını dile getirdi. Takılsoy, 2009 ihracat hedeflerinin ise yeni anlaşmalarla ve şu an için kesinleşen 3 projeyle beraber 4 milyon euro olduğunu ekledi.



Ortaklarının çoğunu bu tip organizasyonlarda bulduklarını ifade eden Net İletişim Genel Müdürü Ömer Demir de özellikle Türkiye'de lisansları yakın zamanda kesinleşecek olan 3G ve MVNO (Mobil Sanal Operatör) alanlarında ortak aradıklarına işaret etti. Demir, "2001 krizi yurtdışı yatırım gerekliliğini öğretti. Şimdi İngiltere de aynı süreçten geçiyor. Bu yüzden Türkiye gibi gelişen pazarlara ilgileri artıyor. Ayrıca küresel krizler internet kullanımını mecbur kılıyor. Bu Türk teknoloji şirketleri için önemli bir fırsat" diye devam etti.



Makine üreticileri avantajlı



İçerik yönetim sistemlerini yurtdışında pazarlamak için ortak arayan Doxoft kurucusu Alpay Göğüş de "Türk şirketleri pazarın büyümesiyle beraber giderek daha cazip hale geliyor. Biz ortak arıyoruz ama satın alma teklifleri de geliyor" dedi.

Spektrum Elektronik Genel Müdürü Fatih Özel ise İngiltere'de özellikle sanayi makineleri ve yazılımda üretime yönelik Türk firmaların şanslı olduğuna dikkat çekti.



İngiliz telekomcular da Türkiye'de ortak arayacak



Öte yandan İngiltere'nin ve Türkiye'nin telekomünikasyon şirketleri aralık ayında da Ankara'da buluşacak. Türkiye'deki sabit ve mobil operatörlerle tanışmak üzere gelecek olan Analysys Mason, BT Global Services, Computaris, CVA-Customer Value Analytics, Intercai Mondiale Ltd, Martian Gaming Ltd, Mi-Pay Ltd, SECTECH ve TSE - Telecom Solutions Europe Ltd'nin ürünlerini tanıtıp pazarlamanın yanında potansiyel ortaklık görüşmeleri de yapacak. İngiltere Kalkınma ve Yatırım Ajansı tarafından 2 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek buluşmanın ardından 3 ve 4 Aralık'ta da İstanbul'da görüşmeler yapılacak.