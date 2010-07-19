-İNGİLİZ ŞİRKETİ ÇALIŞANLARINA SALDIRI MUSUL (A.A) - 19.07.2010 - Irak'ın kuzeyinde bir İngiliz şirketinin çalışanlarını taşıyan konvoya, bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi. Güvenlik yetkilileri, konvoydaki son aracı hedef alan saldırıda, aracın içinde bulunanların tamamının öldüğünü söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen Iraklı bir askeri yetkili de konvoydakilerin, araçtan 4 yabancı uyruklu sivilin cesedini çıkardıklarını gördüğünü belirtti. Yetkililer, şirketin inşaat alanında faaliyet gösterdiğini ifade etmekle birlikte şirketin adı ya da ölenlerin milliyeti hakkında bilgi vermedi. İngiliz Büyükelçiliği de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.