T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiliz sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı

İngiltere’nin ulusal sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı gerçekleştirildiği bildirildi

12 Mayıs 2017 22:45

İngiltere’nin ulusal sağlık sistemi veri tabanına siber saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi NHS’ten yapılan açıklamada, başkent Londra’nın da arasında bulunduğu Blackburn, Nottingham, Cumbria ve Hertfordshire bölgelerinde siber saldırı sebebiyle veri tabanına erişimin sağlanamadığı ifade edildi.

Ülkenin bazı bölgelerinde lokal sağlık merkezlerinde, kliniklerde ve hastanelerde telefon ve bilgisayar sistemleri kapatılarak hastaların veri tabanının sızdırılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı bildirilen açıklamada siber saldırı yapanların sağlık sisteminin veri tabanını şifreleyerek, kullanıcılardan ödeme yapması için ücret talep eden bir sistem kullandığı kaydedildi.

NHS’e bağlı 16 kurumun siber saldırıdan etkilendiği, siber saldırıyı gerçekleştirenlerin kullanıcılardan veri tabanına erişim için 300 dolar karşılığında dijital para birimi Bitcoin talep ettiği belirtildi.

NHS’in bilgi işlem uzmanlarının sorunun çözülmesi için hali hazırda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

ETİKETLER

İngiliz sağlık bakanlığıİngilteresiber saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24