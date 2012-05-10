İngiliz polisler, hükümeti protesto eden meslektaşlarını alkışladı

Son dönemde göstericilere yaptıkları sert müdahaleler tartışma konusu olan İngiliz polis memurları, kendi meslektaşları sokağa dökülünce alkışlamayı seçti.

İngiltere'de bugün yüz binlerce kamu çalışanı, hükümetin uygulamayı planladığı kemer sıkma politikalarını protesto etmek için greve gitti.

"Polis gücünde yüzde 20 kesintiye gitmek suçtur" yazılı siyah şapkalar takan polisler, başbakanlık konutunun önünden geçerken, görev başındaki meslektaşları tarafından alkışlandı.

Bu kez gaz yok, alkış var

24 saatlik greve giden kamu çalışanları arasında memurlar, sağlık görevlileri, sınır görevlileri ve öğretmenler de bulunuyor.

Sendikalar değişikliklerin daha düşük emeklilik maaşları için daha fazla ödemeye ve daha uzun çalışmaya neden olacağını savunurken, hükümet, mevcut emeklilik planının "adil olmadığı"nı, insanların artık daha uzun yaşadığını ve mevcut sistemin ekonomiye büyük yük getirdiğini belirtiyor.

İngiliz hükümetinin önerdiği Kamu Personeli Emeklilik Yasa Tasarısı, ücretlerden emeklilik için kesilen miktarın artmasını, emeklilik yaşının 68'e çıkarılmasını ve son alınan ücret düzeyinde emeklilik maaşı yerine ortalama ücret üzerinden emekliliği öngörüyor.