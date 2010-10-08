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İNGİLİZ POLİSİNDEN İSTANBUL EMNİYETİNE ZİYARET İSTANBUL (A.A)

08 Ekim 2010 14:03

-İNGİLİZ POLİSİNDEN İSTANBUL EMNİYETİNE ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - İngiliz polis yetkililerinden oluşan bir heyet, ortak proje kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.  Avrupa Birliği kapsamında düzenlenen bir değişim projesi ile farklı ülkelerin polis teşkilatlarının çalışmalarını gözlemleyen İngiltere'nin Liverpool kentinde görevli polis yetkilileri, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Polis müfettişi Mathew Moskrof ile Asayiş Şube Müdürü Yener Ülgütol'u ziyaret eden İngiliz polislerine, İstanbul'da bir süredir görev alan ''Güven Timleri'' hakkında brifing verildi. Şubeden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Polis Müfettişi Moskrof, Türk polisinin çalışma şeklinden, işlerine tutku ile bağlı olmalarından etkilendiğini söyleyerek, ''Proje kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerine ziyaretler yaptık. Ziyaretlerimizde Türk polislerin öğrenmeye olan merakı beni en çok etkileyen şey oldu'' dedi. ''Güven Timleri''ne de değinen Moskrof, ''Türkiye ile İngiltere'de görev yapan üniformalı polisler ekip düzeni olarak birbirlerine çok benziyor. Güven Timleri, asayişin sağlanması için çok akıllıca bir proje. Bizde de sivil olarak görev yapan polis memurları var. İşin mahiyetine göre benzer yöntemleri geçici olarak uyguladığımız durumlar oluyor. Ancak sürekli görev yapan bu şekilde bir birime ihtiyaç duymuyoruz'' şeklinde konuştu.

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