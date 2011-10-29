İngiliz polisinden eylemci PKK'lılara baskın

T24 - İngiltere'de PKK yandaşlarına yönelik baskısını son aylarda iyice arttıran güvenlik güçleri, dün akşam saatlerinde, PKK mensuplarının şehir merkezindeki St Paul's Kadetrali önünde kurdukları eylem çadırını bastı.



Londra'nın en büyük katedrali olan St. Paul Katedrali ile Londra Borsası yakınlarında iki haftadır kurdukları çadırlar ile kapitalizmi ve işsizliği protesto eden gençlerin arasına karışan PKK'lılar, kurdukları çadırla örgüt propagandası yapıyorlardı.



Ancak, polisten alınan bilgilere göre, Scotland Yard'ı arayan bir kişinin PKK'lıların çadırında silah gördüğünü söylemesi üzerine gerçekleştirilen baskında gözaltına alınanlar olduğu kaydediliyor.



İngiliz siyasi gözlemciler, Londra'daki güvenlik birimlerinin son aylarda örgüte uyguladığı baskıların yoğunlaşmasına paralel olarak, PKK yandaşlarının da eylemlerini artırdıkları değerlendirmesinde bulunuyorlar.



İngiliz İstihbarat Servisi MI5, geçtiğimiz Haziran ayında örgütün İngiltere sorumlusu Ali Engizek'i Almanya'ya sınırdışı etmişti.



Geçtiğimiz günlerde çeşitli İngiliz medya organlarını işgal girişiminde bulunan Londra'daki PKK'lılar, örgüt üzerinde artan baskıları protesto etmek için iki gün önce de İngiliz Başbakanlık binası önünde bir gösteri düzenlemişlerdi.